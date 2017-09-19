Фейсбучна тема дня: демографический стимулятор по-черниговски
19.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговцы активно обсуждают предложение городского головы Владислава Атрошенко при рождении третьего и каждого следующего ребенка предоставлять городскую помощь. Сначала речь шла о 5 тысячах гривен, потом сумму увеличили до 10.
Так, пользователи соцсети отмечают, что сам мэр — отец двоих детей.
Другие же убеждены, это неуважение к родителям одного или двух детей и тех, кто родить по каким-то причинам не может.
Также черниговцы считают, что подобная поддержка станет стимулом рожать для неблагополучных родителей.
Однако есть и такие, кто поддержал инициативу.
И все же черниговцы уверены, лучший стимул рожать детей — пример европейских стран.
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