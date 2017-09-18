Фейсбучна тема дня: черниговский педофил
18.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Событие, о котором стало известно сегодня, а именно появление в районе отеля «Градецкий» педофила, возмутила черниговцев.
Пользователи, комментируя новость, «выносят» приговоры неизвестном.
А также сетуют на полицию.
Обеспокоены черниговцы отмечают важность разъяснительных бесед, хотя есть и такие, что не верят в правдивость истории.
Нашлись и такие, кто осуждает не только педофила.
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