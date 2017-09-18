Фейсбучна тема дня: черниговский педофил

magictr | 18.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Событие, о котором стало известно сегодня, а именно появление в районе отеля «Градецкий» педофила, возмутила черниговцев.

Пользователи, комментируя новость, «выносят» приговоры неизвестном.

А также сетуют на полицию.

Обеспокоены черниговцы отмечают важность разъяснительных бесед, хотя есть и такие, что не верят в правдивость истории.

Нашлись и такие, кто осуждает не только педофила.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Похожие записи

Об авторе

magictr