Фейсбучна тема дня: черниговский Детинец в ЮНЕСКО
11.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Детинец может попасть к наследию ЮНЕСКО. Власть и общественность Черниговщины объединили усилия, чтобы подготовить конкурентную номинационное досье возможного объекта ЮНЕСКО.
Уже состоялось первое организационное заседание профильной рабочей группы.
Черниговцы считают, что Детинец — это действительно объект всемирного наследия.
Есть те, кто мало верит в это.
Не обошлось и без шуток про фонтаны.
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