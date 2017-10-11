Фейсбучна тема дня: черниговский Детинец в ЮНЕСКО

magictr | 11.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Детинец может попасть к наследию ЮНЕСКО. Власть и общественность Черниговщины объединили усилия, чтобы подготовить конкурентную номинационное досье возможного объекта ЮНЕСКО.

Уже состоялось первое организационное заседание профильной рабочей группы.

Черниговцы считают, что Детинец — это действительно объект всемирного наследия.

Есть те, кто мало верит в это.

Не обошлось и без шуток про фонтаны.

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