Фейсбучна тема дня: черниговцы возмущены «сафари» на лосей
13.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Новость ЧЕline о том, что украинская власть пошла на уступки охотникам и разрешили охоту на лося, санкционировав в этом охотничьем сезоне отстрел 160 лосей, не могла остаться незамеченной в социальных сетях.
Черниговцы возмущены такой новостью, ведь считают, что лосей и так мало в Украине.
Пользователи социальных сетей считают недопустимым произволом отстрел лосей, а такой вид охоты – узаконенным бандитизмом.
Также черниговцы скептически относятся к озвученной лимитированной цифры, мол, на самом деле лосей будут отстреливать десятками.
Черниговцы приводят пример других развитых стран, в которых их ценят и оберегают.