Фейсбучна тема дня: черниговцев возмутил суд по делу Малоштан

magictr | 02.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня в Деснянском суде города Чернигова началось очередное судебное заседание по делу избиения Полины Малоштан группой подростков.

Родители обвиняемых, сами подростки и их защитники выступили против того, чтобы журналисты снимали все, что происходит в зале суда. Это изрядно возмутило пользователей соцсети.

Однако не удивило.

Так сказать, какие родители, такие и дети.

Однако, по мнению черниговцев, за свой поступок девушки должны ответить.

И наказание должно быть показательным.

Кое-кто высказывает мысли, что дело вообще очень мутное.

А некоторые горожане уже вынесли бандиткам приговор онлайн.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

 

 

 

 

Похожие записи

Об авторе

magictr