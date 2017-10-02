Фейсбучна тема дня: черниговцев возмутил суд по делу Малоштан
02.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня в Деснянском суде города Чернигова началось очередное судебное заседание по делу избиения Полины Малоштан группой подростков.
Родители обвиняемых, сами подростки и их защитники выступили против того, чтобы журналисты снимали все, что происходит в зале суда. Это изрядно возмутило пользователей соцсети.
Однако не удивило.
Так сказать, какие родители, такие и дети.
Однако, по мнению черниговцев, за свой поступок девушки должны ответить.
И наказание должно быть показательным.
Кое-кто высказывает мысли, что дело вообще очень мутное.
А некоторые горожане уже вынесли бандиткам приговор онлайн.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.