Фейсбучна тема дня: бетонный «Феникс» возле «стометровки»

magictr | 09.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня в Facebook актуальной оказалась тема переработанных ступенек возле стометровки.

Эта очередная реставрация привела к тому, что черниговцы начали придумывать лестницам название.

У большинства пользователей соцсетей возник вопрос: «Зачем эти ступеньки?».

Выдумывают уже и способы, как попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме того, поговаривают, что у строителей проходят такие учения.

Также черниговцы надеются, что достроят пандус, но не делать это за несколько раз, как ступеньки.

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