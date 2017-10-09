Фейсбучна тема дня: бетонный «Феникс» возле «стометровки»
09.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня в Facebook актуальной оказалась тема переработанных ступенек возле стометровки.
Эта очередная реставрация привела к тому, что черниговцы начали придумывать лестницам название.
У большинства пользователей соцсетей возник вопрос: «Зачем эти ступеньки?».
Выдумывают уже и способы, как попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Кроме того, поговаривают, что у строителей проходят такие учения.
Также черниговцы надеются, что достроят пандус, но не делать это за несколько раз, как ступеньки.
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