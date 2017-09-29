Фейсбучна тема дня: африканская чума вернулась

magictr | 29.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Черниговщину сегодня, 28 сентября, всколыхнула новость о том, что в Корюковке обнаружили африканскую чуму свиней.

После такой новости пользователи соцсетей пишут о том, что больше не будут есть свинину, переходить на баранину и телятину.

Кое-кто пишет о том, что все это не случайно, что это может быть преднамеренно создана ситуация.

Впрочем, поговаривают и о том, что это хорошая схема для «отжать» и реализовать по своих точках.

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