Фейсбучна тема дня: африканская чума вернулась
29.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговщину сегодня, 28 сентября, всколыхнула новость о том, что в Корюковке обнаружили африканскую чуму свиней.
После такой новости пользователи соцсетей пишут о том, что больше не будут есть свинину, переходить на баранину и телятину.
Кое-кто пишет о том, что все это не случайно, что это может быть преднамеренно создана ситуация.
Впрочем, поговаривают и о том, что это хорошая схема для «отжать» и реализовать по своих точках.
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