Фейсбучна тема дня: «тест на прочность» новых черниговских остановок
22.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговцев сегодня, 22 сентября, возмутила ситуация, что случилась ночью с новой остановкой на улице Казацкой. Парень разбил ее головой.
Пользователи социальных сетей разнесли этот казус со скоростью звука. В частности они сетуют на качество этих конструкций.
Горожане уже выдвинули свою версию развития этого события.
Но пользователи соцсетей возмущаются еще и потому, что люди не очень воспитаны и не могут оценить ничего нового.
Этому хулигану черниговцы придумали наказание.
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