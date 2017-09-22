Фейсбучна тема дня: «тест на прочность» новых черниговских остановок

magictr | 22.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Черниговцев сегодня, 22 сентября, возмутила ситуация, что случилась ночью с новой остановкой на улице Казацкой. Парень разбил ее головой.

Пользователи социальных сетей разнесли этот казус со скоростью звука. В частности они сетуют на качество этих конструкций.

Горожане уже выдвинули свою версию развития этого события.

Но пользователи соцсетей возмущаются еще и потому, что люди не очень воспитаны и не могут оценить ничего нового.

Этому хулигану черниговцы придумали наказание.

 

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