Фейсбучна тема дня: «люстрация» абсурдных ступенек
25.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодняшняя лента Facebook кишела возмущение постами и шутками о лестница на стометровке.
Сейчас мэр Владислав Атрошенко упрекнул проектантам по лестницам, которые установили в начале «стометровки». По его словам, они имеют «дебильный» вид.
Пользователи соцсетей в комментариях высказывали свое видение этой ситуации.
У большинства горожан возник вопрос: кто же утверждал этот проект постройки?
Некоторые черниговцы заподозрили в этом строительстве коррупционные схемы.
Также есть предложения решить эту ситуацию иначе.
Кое-кто саркастически комментирует эту ситуацию.