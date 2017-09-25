Фейсбучна тема дня: «люстрация» абсурдных ступенек

magictr | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодняшняя лента Facebook кишела возмущение постами и шутками о лестница на стометровке.

Сейчас мэр Владислав Атрошенко упрекнул проектантам по лестницам, которые установили в начале «стометровки». По его словам, они имеют «дебильный» вид.

Пользователи соцсетей в комментариях высказывали свое видение этой ситуации.

У большинства горожан возник вопрос: кто же утверждал этот проект постройки?

Некоторые черниговцы заподозрили в этом строительстве коррупционные схемы.

Также есть предложения решить эту ситуацию иначе.

Кое-кто саркастически комментирует эту ситуацию.

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