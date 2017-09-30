Фейсбучна тема дня: «кощунство» в Спасском соборе
30.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Кощунством и надругательством всеукраинского масштаба назвали черниговцы замену окон на якобы пластиковые в одной из старейших сохранившихся монументальных каменных зданий Украины – Спасо-Преображенском соборе.
К этой теме подключился и народный депутат Украины Анна Романова. Она обратилась к Министру культуры Евгения Нищука.
Пользователи соцсетей тоже начали задавать вопросы.
Черниговский активист отметил, что сам Министр и должен был дать разрешение.
По словам ученого секретаря Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов Древний» Сергея Чернякова, шумиха вокруг ремонтных работ безоснователен.
Но из этой темы успели и посмеяться.