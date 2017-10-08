Фейсбучна тема дня: «фонтаны-плаксы» в сквере Богдана Хмельницкого
08.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
В соцсети Фейсбук черниговка опубликовала пост-возмущение относительно новых фонтанов в сквере им. Богдана Хмельницкого, возле которых постоянно стоит лужа. В комментариях к посту развернулась целая дискуссия.
Сначала пользователи начали шутить.
Однако очень много горожан придерживаются мнения, что лужи возле фонтанов образовались из-за сильного ветра.
И нашлись внимательные пользователи подметили, что на фото, выложенных автором поста, ветра не заметно.
Да и течет только из одного фонтана.
Юмор — наше все.
По мнению некоторых, проблема не в фонтанах, а в людях.
Автор поста даже придумала название фонтанам.
Черниговцы хотят достучаться до мэра, чтобы он лично исправил ситуацию.
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