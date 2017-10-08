Фейсбучна тема дня: «фонтаны-плаксы» в сквере Богдана Хмельницкого

magictr | 08.10.2017 | Новости | Комментариев нет

В соцсети Фейсбук черниговка опубликовала пост-возмущение относительно новых фонтанов в сквере им. Богдана Хмельницкого, возле которых постоянно стоит лужа. В комментариях к посту развернулась целая дискуссия.

Сначала пользователи начали шутить.

Однако очень много горожан придерживаются мнения, что лужи возле фонтанов образовались из-за сильного ветра.

И нашлись внимательные пользователи подметили, что на фото, выложенных автором поста, ветра не заметно.

Да и течет только из одного фонтана.

Юмор — наше все.

По мнению некоторых, проблема не в фонтанах, а в людях.

Автор поста даже придумала название фонтанам.

Черниговцы хотят достучаться до мэра, чтобы он лично исправил ситуацию.

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