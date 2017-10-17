Фейеноорд – Шахтер: на матче будет аншлаг
17.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-17 07:27
Фейеноорд – Шахтер: на матче будет аншлаг
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Фейенордом ” и “Шахтером” пройдет при полностью заполненных трибунах.
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Все билеты на игру Лиги чемпионов “Фейеноорд” – “Шахтер” были распроданы, передает Rus.Media. В конце прошлой недели была реализована последняя партия билетов. Об этом сообщает официальный сайт роттердамского клуба.
Отметим, что стадион “Де Куйп” в Роттердаме вмещает 51 177 зрителей.
Матч Лиги чемпионов “Фейеноорд” – “Шахтер” состоится во вторник, 17 октября. Начало игры в 21:45.