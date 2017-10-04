Фантастический корейский маникюр набирает популярность в Сети (фото)
2017-10-04 12:07
Фантастический корейский маникюр набирает популярность в Сети (фото)
Уже давно не секрет, что многие веяния в бьюти-индустрии начинаются именно с социальных сетей.
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Благодаря Instagram стали популярными брови-перышки, различные методы нанесения макияжа в технике ” контуринг, накладные ресницы с подсветкой и многое другое. А недавно в Сети появилась и другая тенденция — фантастический маникюр, который предлагает мастер по ногтям из Южной Кореи Парк Еункунг, передает Rus.Media.
На страницу девушки подписаны более 220 тысяч человек, и их число растет с каждым днем. Страница Парк изобилует фотографиями невероятных и причудливых нейл-артов. Ногти со светящимися мікролампочками, украшенные жемчугом и блестящими камнями, ногти с пирсингом и специальными металлическими кольцами. В ход идут даже медную проволоку и битое стекло.
Подобный маникюр пользуется большой популярностью среди азиатских девушек. И чем украшения «интереснее», тем лучше. Именно поэтому на странице Еункунг невозможно найти классический французский маникюр или просто однотонные ногти. Доберется этот тренд до западных стран, покажет время.