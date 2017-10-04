Фанаты уговаривают Каменских сняться в фильме для взрослых
2017-10-03 19:26
Фанаты уговаривают Каменских сняться в фильме для взрослых
Стало слишком много эротики.
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Похудев, Настя Каменских стала все чаще публиковать в Инстаграм откровенные фото и видео. Теперь в блоге 30-летней певицы регулярно появляются провокационные посты, одних фолловеров захватывают, а другие — разочаровывают. Некоторые из поклонников исполнительницы и вовсе стали предлагать ей сняться в кино категории «18+».
Своими сексуальными снимками и видеороликами Каменских наталкивает интернет-пользователей на весьма неоднозначные мысли. Фоловери-мужчины даже не скрывают, что подписаны на аккаунт исполнительницы вовсе не для того, чтобы следить за ее творческими успехами.
Более того, некоторые из сторонников уговаривают певицу сменить сферу деятельности. Они советуют Насти податься в актрисы, вот только сниматься предлагают отнюдь не в драматических картинах…
«Вы не думали о работе в Brazzers? (канадская порностудия)», «Это уже какое-то кино для взрослых», «Стало слишком много эротики», — пишут фанаты Каменских под ее волнующими фотографиями. Звезда эстрады на подобные комментарии никак не соответствует, а потому можно только гадать, затрагивающих ее подобные предложения.