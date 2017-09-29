Facebook устроил массовое блокировке фальшивых аккаунтов перед выборами в Германии
2017-09-28 10:30
Facebook устроил массовое блокировке фальшивых аккаунтов перед выборами в Германии
За месяц до выборов в Бундестаг в Германии компания Facebook заблокировала “десятки тысяч фейковых аккаунтов” в Германии, говорится в сообщении вице-президента по связям с общественностью в странах Европы, Ближнего Востока и Азии компании Facebook Ричарда Аллана.
“Для того, чтобы предотвратить злоупотребления во время использования нашей социальной сети, мы провели массовое удаление фейковых аккаунтов … За месяц до выборов мы удалили в Германии десятки тысяч фальшивых аккаунтов”, – отмечается в сообщении, передает Rus.Media.
В нем также говорится, что Facebook взаимодействовал с властями Германии, в частности – с Федеральной службой по информационной безопасности Германии (Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik – BSI). Facebook провел обучение членов Бундестага и кандидатов на выборах по вопросам информационной безопасности. В связи с выборами, между Facebook и BSI был налажен канал передачи информации, что касается вопросов безопасности в контексте выборов в Бундестаг.
“Эти усилия усложнили распространение ложной информации во время этих выборов, и она реже появлялась в разделе новостей социальной сети. Исследования показывают, что количество фейковых новостей во время этих выборов была небольшой. Мы многому научились, и будем применять полученный опыт во время следующих выборов” , – говорится в сообщении Аллана.