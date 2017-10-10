Ездить в страны-агрессора могут только разведчики и шпионы – Турчинов
2017-10-10 15:19
Ездить в страны-агрессора могут только разведчики и шпионы – Турчинов
К большому сожалению, у нас активно работает “пятая колонна”, которая активно работает на дестабилизацию в стране.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что ездить в России целесообразно лишь разведчикам и шпионам, передает Rus.Media.
В США на выставке вооружения “AUSA-2017” на вопрос, целесообразно принять законопроект, который запрещает госслужащим и политикам ездить в России, он ответил:
“Вы знаете, когда страна будет признана агрессором, то туда могут ездить только разведчики и шпионы. Так или нет? Когда он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Когда шпион – я думаю, нечего делать, когда он выполняет отдельные функции”
“К большому сожалению, у нас активно работает “пятая колонна”, которая активно работает на дестабилизацию в стране, которая координируется и финансируется российскими спецслужбами. В том числе… это касается и сугубо террористических актов, которые готовятся в Российской Федерации спецслужбами и реализуются на украинской территории”, – заявил Турчинов.
“Безусловно, после признания страны агрессором – ну, ездить в страны-агрессора, я считаю, могут только люди, которые выполняют специфические функции”, – добавил секретарь СНБО.
Как известно, 6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики в отношении оккупированных территорий на востоке (№7163), который, в частности, фиксирует, что Россия является государством-агрессором.
Ко второму чтению, как ожидается, в нем появятся и положения относительно аннексированного Крыма.
9 октября депутаты от БПП Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко внесли в Верховную Раду проект закона о временном ограничении права украинцев на выезд в России (№7187), который касается государственных служащих.
Как известно, в самой России целому ряду госслужащих запрещено выезжать за границу.