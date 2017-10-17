Евростат подсчитал число живущих за чертой бедности в ЕС
17.10.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-10-17 06:31
Евростат подсчитал число живущих за чертой бедности в ЕС
Около 117,5 миллиона человек в Евросоюзе находились за чертой бедности в 2016 году.
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В 2016 году почти 24% жителей стран Европейского Союза находились за чертой бедности, передает Rus.Media. Об этом говорится в обнародованном докладе статистической службы Евросоюза.
По данным Евростата, почти 24% жителей стран ЕС – около млн 117,5 миллиона человек – в прошлом году находились за чертой бедности.
Лидером по количеству людей за чертой бедности стала Болгария с показателем 40,4%. Далее следуют Румыния с 38,8% и Греция с 35,6% жителей соответственно.