Евросоюз решили закупать украинскую водку
2017-09-26 17:03
Евросоюз решили закупать украинскую водку
Продукция “Укрспирта” может появиться на прилавках магазинов в нескольких европейских странах.
Госпредприятие “Укрспирт” будет экспортировать водку собственной торговой марки в Германию, передает Rus.Media.
Об этом договорились руководитель предприятия Юрий Лучечко с основателем компании MAXIFOOD Марко Бокачо. Как сообщили в пресс-службе украинского предприятия, что речь идет о водке “Древняя”, которая проводится на Луцком заводе. Сейчас к отправке готовится первая партия водки.
“Сейчас основной задачей является восстановление экспортного потенциала и водка “Древняя” является первым важным шагом на этом пути. Это первая водка государственного производства, которая выходит на европейский рынок. Верю, что это очень перспективное направление и наша продукция сможет быть конкурентоспособной, как среди представителей украинской диаспоры, так и среди европейских потребителей”, – заявил в. а. директора – советник директора ГП “Укрспирт” Юрий Лучечко.
Бокачо при этом отметил качество украинского спирта и выразил желание вести переговоры о его поставках в Италии и Франции.