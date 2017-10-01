Евро-2016. Результат матча Испания – Турция, победа Испании
01.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2016-06-18 02:26
Евро-2016. Результат матча Испания – Турция, победа Испании
Завершился матч второго тура чемпионата Европы по футболу в группе D Испания – Турция.
Благодаря голам Мораты и Нолито подопечные Дель Боске уверенно переиграли турецкую сборную.
Испания — Турция 3:0
Евро-2016. Календарь матчей: расписание и результаты игр
Голы : Мората, 34, 48, Нолито, 37
Испания: Де Хеа — Хуанфран, Пике, Рамос, Альба (Аспиликуэта, 81) — Фабрегас (Коке, 71), Бускетс, Иньеста — Силва (Бруно Сориано, 64), Мората, Нолито
Турция: Бабаджан — Генул, Топал, Балта, Эркин — Туфан, Инан (Малли, 70), Озьякуп (Шахан, 62) — Чалханоглу (Шахин, 46), Йылмаз, Туран
Предупреждения : Рамос — Йылмаз, Туфан