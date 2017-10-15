Евро-2016. Расписание матчей плей-офф

despravda | 15.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2016-06-24 08:15

Евро-2016. Расписание матчей плей-офф
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание игр плей-офф чемпионата Европы по футболу во Франции.

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25 июня на стадии 1/8 финала Евро-2016 встретятся:

в 16.00 на стадионе “Жоффруа Гишар” (Сент-Этьен) встретятся сборная Швейцарии – сборная Польши;

в 19.00 на стадионе “Парк де Пренс” (Париж) встретятся сборная Уэльса – сборная Северной Ирландии;

в 22.00 на стадионе “Феликс Боллар” (Ланс) встретятся зибрнои Хорватия – сборная Португалии.

Победители пар Швейцария/Польша – Хорватия, Португалия встретятся 30 июня в 1/4 финала Евро-2016 на стадионе “Веллодром” (Марсель).

На 26 июня запланированы матчи:

в 16.00 на стадионе “Стад де Люмьер” (Лион) встретятся сборные Франции, Ирландии;

в 19.00 на стадионе “Пьер Моруа” (Лилль) встретятся сборная Германии – сборная Словакии;

в 22.00 на “Муниципальном стадионе Тулузы (Тулуза) встретятся сборная Венгрии – сборная Бельгии.

Победители пар Уэльс/Северная Ирландия – Венгрия, Бельгия встретятся 1 июля в 1/4 финала Евро-2016 на стадионе “Пьер Моруа” (Лилль).

Заключительный день 1/8 финала Евро-2016 состоится 27 июня:

в 19.00 на стадионе “Стад де Франс (Сен-Дени) встретятся сборная Италии – сборная Испании;

в 22.00 на стадионе “Альянц Ривьера” (Ницца) встретятся сборная Англии – сборная Исландии.

Победители пар, Германия, Словакия – Италия/Испания встретятся 2 июля в 1/4 финала Евро-2016 на стадионе “Матмют-Атлантик” (Бордо, Франция/Ирландия – Англия/Исландия встретятся 3 июля в 1/4 Евро-2016 Стад де франс (Сен-Дени).

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