Евро-2016: Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон подал в отставку
Проиграв сборной Исландии – сборная Англии закончила свое участие в Евро-2016
Причиной такого решения он назвал поражение от сборной Исландии в матче 1/8 финала Евро-2016 во Франции.
“Я безумно разочарован. Неприемлемо, что сборная Англии вылетает так рано. И в этом моя вина. Поэтому я ухожу из сборной Англии. Я бы с удовольствием остался еще на два года. Но я прагматичный – в футболе важен результат. Мы его не добились. Я его не добился. Игроки выполнили все, что я просил”, – сообщил Ходжсон на пресс-конференции после матча.
“Это потрясающее поколение. Они сражались за свою страну. Они играли так, как могли, так, как позволял соперник. Надеюсь, со следующим тренером эти невероятно одаренные и талантливые добьются успеха”, – отметил он.
Участие сборной Англии в Евро-2016 закончилось в матче с Исландией, где англичане уступили со счетом 1: 2.