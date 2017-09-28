Евгений Галич: о Евровидении, сексуальные эксперименты и кумовство в шоубизе
2017-09-28 18:42
Евгений Галич: о Евровидении, сексуальные эксперименты и кумовство в шоубизе
О том, чем сейчас живет Женя, что предпочитает в сексе и как относится к не совсем удачному выступлению на Евровидении.
Когда речь заходит о рок-звезд, сразу вспоминается “секс, наркотики и рок-н-ролл“, передает Rus.Media.
Почти все артисты подобного жанра делают возможное и невозможное, чтобы подтвердить свой статус.
А вот солист группы O. Torvald не волнуется о том, каким он должен быть, Женя Галич делает то, что хочет.
Ты своей любимой носишь в постель по утрам кофе?
– Если другие мужчины носят в постель своим любимым кофе, я утром с кровати забираю детей. Для моей жены это лучше всего. Лучше, чем кофе, любой.
То есть дети спят с вами вместе?
– Под утро они прибегают.
А дети не мешают? Утром, когда такая романтика, когда хочется побыть вдвоем? Утренний горячий секс …
– Смотри, у меня дочери четыре года, а сыну полгода – моя жена ничего не хочет слышать о сексе после родов.
Это, наверное, тебя не очень устраивает.
– Нет, я терпеливый человек.
В других своих интервью ты говорил, что никого перед собой не видишь, кроме своей любимой женщины, но признавался, что у тебя есть сексуальное влечение к красивым девушкам. Секс с фанатками – это как?
– Это нормально.
Приходилось?
– Да.
А как давно?
– Давно. Мне интересно постоянно, когда говорят со мной на такие темы. Вы думаете, что я перед камерами начну раскрывать все секреты? (Смеется). Скажу, мол, конечно, было, неделю назад, мы ездили во Львов, и я там такого натворил?! Конечно, нет. Нет, никогда не было. Я люблю только одну женщину, это моя жена. И если честно, скажу так: не много есть женщин, которые, кроме того, что красивые, еще и умные. А для меня это гораздо важнее. То есть, если чувствуешь какое-то сексуальное влечение к девочке, что она красивая, все о’кей, а потом ты начинаешь с ней общаться, это влечение исчезает. И, как правило, сами женщины делают так, что исчезает.
То есть девушка открыла рот и все?
– К сожалению, да. Таких много, неразумных.
А как ты относишься к экспериментам в постели? К сексу втроем…
– Вчетвером, впятером, с животными (в шутку).
То есть вы приглашаете гостей с женой?
– Нет, это я просто продолжаю твой вопрос. Я нормально отношусь к экспериментам.
А жена?
– Тоже. Я уверен, что в сексуальной жизни не может быть никаких рамок. Абсолютно. А там дальше трактуйте, как захотите.
А фиаско в постели происходило?
– Смотря что называть фиаско. Однажды я играл в футбол слишком долго, устал и тогда было фиаско. А так – никогда.
Ты сильно переживал?
– Блин, я просто так спокойно к этому всему отношусь. Фиаско – это когда ты заходишь в гримерку, а там без тебя пацаны начали оргию. Это фиаско, когда тебя не пригласили. Не фиаско, когда у тебя с любимым человеком или вдвоем там что-то случается в постели. Это такие истории, которые не стоят вообще никакого внимания ни с одной, ни с другой стороны.
Я сейчас подниму тему, которую ты не очень любишь – Евровидение 2017. Скажи, ты разочарован?
– Я не разочарован абсолютно, я абсолютно счастлив из-за того, что с нами произошло во время конкурса. И мне нравится все, что с нами происходит после конкурса. То есть, для меня Евровидение стало определенным этапом развития команды. Такое количество аудитории о нас ни разу бы не узнала за такой короткий промежуток времени. Для меня это было абсолютно о’кей.
Слышала, что у вас в группе уже существует такой мем по цифре 24 (O. Torvald занял 24 место на конкурсе из 26). Расскажи об этом.
– Сразу после конкурса мы ночью в отеле выяснили, что теперь все цифры, которые состоят из 2 и 4 – это наше “счастливое“ число. И мы теперь считаем следующим образом. 21,22, 23… 25. Это на самом деле очень весело. Мы прекрасно понимали, что будет происходить с командой во время конкурса, во время финала. Мы прекрасно понимали, какое место нам светит, мы знали об этом. Для нас это суперклевий эксперимент, который удался, на мой взгляд. И ничего не изменилось. Все стало только лучше. Все, кто имеет отношение к коллективу: команда, менеджмент, пиар-отдел и так далее, – все довольны.
Сейчас o.torvald – успешная группа, постоянно гастролирует, но в начале карьеры тебе приходилось обращаться к известным музыкантам за советами, например, к Кузьме. Обращаются сейчас к тебе другие музыканты?
– Да, обращаются. Все, что сейчас происходит в украинской музыке, оно не может соответствовать определенной формуле. Нет такого, что ты записал хит, снял клип и сразу на следующий день с тобой начало что-то происходить. В последнее время украинская музыка более феноменальна. То есть, простреливают некие феномены, не такие, как все другие, необычные, индивидуальные. Поэтому, когда я слушаю новую украинскую музыку, гораздо важнее найти что-то оригинальное.
И такие люди, слава богу, есть, их достаточно. И мы стараемся таким людям помогать. Я не продюсер ни в коем случае, я никогда не хотел быть продюсером, но если я могу чем-то помочь ребятам, которые приехали, не приехали, то есть они киевляне, я стараюсь им помочь. Советом, дать номер телефона, подсказать, куда можно обратиться, кому отдать демку.
Разве в нашем шоу-бизнеса не много кумовства, блата и так далее, кто кому дал взятку …
– Я даже не представляю, как эта схема работает. Мы никогда не платили за ротацию на телеканалах и радиостанциях. Мы на одном известном месте крутили все, что происходит по стандартным канонам украинского шоу-бизнеса. Все, что происходит с нами – это плодотворная работа. С самого утра до самого вечера. Жертвы, на которые мы идем, когда ездим на гастроли, когда просыпаемся в 4 утра и едем 16 часов в автобусе с одного концерта на другой. Все люди думают, что это ТАК интересно заниматься музыкой, это настолько круто.
Еще несколько лет назад, когда у меня не было вообще денег на то, чтобы существовать, я уже был популярным артистом. Но в то же время ездил на метро и хавал мивину. Ведь ни на что другое у меня не хватало денег. Мы ввосьмером жили в маленькой хрущевке. То есть это миф, что все происходит по одному мановению пальца, как захотел. Так не бывает. Не бывает, что ты утром просыпаешься знаменитостью. Это труд. Если ты хочешь работать, если у тебя есть силы работать, бери и делай. Нет никакого кумовства. В нашем бизнесе, в нашей тусовке так точно нет.
Ты себя считаешь настоящим мужчиной? Взрослым или еще парнем?
– Неоднозначный вопрос, потому что, конечно, когда я нахожусь дома и пытаюсь воспитывать своих двух детей, я считаю себя настоящим мужчиной. Я делаю все, чтобы быть для них примером, авторитетом, другом и так далее. Когда я на гастролях, я пацан-пацаном. И не собираюсь прижимать в себе какие-то свои детские забавы на концертах. Я хочу быть тем, кем хочу. То есть я хочу все свое подростковое настроение, с которым я был, когда создавал этот коллектив, перенести с годами. Когда я смотрю, как выглядит Мик Джаггер или Стив Тайлер, как они ведут себя на сцене, когда им уже больше 70 лет, я мечтаю о том, чтобы я выглядел так же и относился к своей профессии, как и раньше, с какой-то детской игрой. Я играю в рок-звезду, я играю в свою игру на сцене, я играю в то, о чем мечтал еще будучи подростком.
И ты кайфуешь от этого?
– И я от этого кайфую, но так же я кайфую, когда у меня на спине сидит моя четырехлетняя дочь, а в руках у меня коляска для того, чтобы я был примером отца и мужа.