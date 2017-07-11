Ева Мендес показала сразу двух дочерей (ФОТО)
Акстриса отправилась на прогулку с девочками, сообщает сайт Наша мама.
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Напомним, что не так давно стало известно, что в отношениях между Райаном Гослингом и его возлюбленной наметилось некоторое охлаждение после того, как актер все больше времени стал проводить со своей коллегой по фильму “Ла Ла Лэнд” Эмме Стоун. Но, несмотря на это, Гослинг продолжает принимать непосредственное участие в воспитании дочерей, о чем свидетельствуют фотографии актера с детьми. “Райан отличный отец, и как бы не развивались их отношения, он никогда не бросит Амаду и Эсмеральду”, – заметил один из близких друзей Гослинга. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: elle.ru
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