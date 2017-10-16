Ева Лонгория возмутила публику откровенным нарядом
16.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-16 12:59
Ева Лонгория возмутила публику откровенным нарядом
На днях в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие, которое посетила также и знаменитая актриса Ева Лонгория.
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Знаменитость появилась на красной ковровой дорожке в черном комбинезоне с глубоким декольте, передает Rus.Media. Но фанаты не оценили подобный образ Евы и обрушились на нее с критикой.
Подписчиков актрисы возмутило декольте звезды, они заметили, что Ева выглядит очень неестественно. Хотя всегда найдется тот, кому что-нибудь и не понравится, главное, что актриса чувствовала себя достаточно комфортно в таком наряде.