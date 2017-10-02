Этот врач уснул на рабочем месте, но, когда проснулся, стал героем. И вот почему…(фото)
2017-04-09 20:39
Этот врач уснул на рабочем месте, но, когда проснулся, стал героем. И вот почему…(фото)
Человек с большой буквы.
Есть люди, для которых работа — нечто большее, чем источник дохода. Они верны любимому делу и, каждый день совершенствуя навыки, посвящают ему всю жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем именно о таком человеке.., передает Rus.Media.
Этот китайский хирург Ло Ханг уснул прямо на рабочем после 28 изнурительных часов операций. Фото было сделано 30 марта этого года.
Ло Ханг в прямом смысле проснулся знаменитым.
Фотографии разместили в социальной сети Weibo. Люди в комментариях под фото не скупились на выражения уважения врачу, верному своему делу.
Ло Ханг провел две экстренные операции за ночь, а потом еще три на следующее утро. После столь долгой смены уставший врач лег спать прямо на полу хирургического отделения.
К счастью, это не единственный человек, который на 100 % отдается своему делу.
Быть врачом, а в особенности врачом-хирургом, — это не только сложно в моральном и психологическом плане, но и физически утомительно.
Порой врачи могут не спать сутками, усердно выполняя свои обязательства. Понятно, что они не роботы, и при непомерной усталости могут уснуть в самых неожиданных местах.
Однажды мексиканский блогер пристыдил врача за сон во время дежурства, выложив ее фото в Сеть.
Но тут же пожалел о содеянном…
Сотни возмущенных и истощенных работой медиков вступились за своего коллегу, опубликовав подобные снимки с хештегом #ЯТожеУснул.
Ничего удивительного, когда врачи засыпают на рабочем месте. В некоторых из них смена длится 36 часов, а на неделю получается до (!) 80 рабочих часов. Эти фотографии ярко демонстрируют простую истину: никогда не нужно судить, не разобравшись в ситуации.
Если бы в нашей медицине было бы побольше таких профессионалов, как Ло Ханг, которые живут любимым делом, было бы меньше больных или людей, которые умерли из-за халатности врачей. Поддерживаешь эту идею? Тогда поделись статьей с друзьями. Пусть они знают героев в лицо!