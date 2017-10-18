Этот тест поможет узнать, какой ты человек
2017-10-18 17:23
Этот тест поможет узнать, какой ты человек
Проверь на себе!
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На этой картинке ты можешь рассмотреть женщину или старика. Так можно определить, какой ты человек.
Если это был старый, то ты чувствительная и очень отзывчивый человек. Для того чтобы увидеть старого, нужно задействовать правое полушарие головного мозга, отвечающее за творчество. Присмотрись к себе, возможно, ты не заметил какой-то свой талант, попробуй заняться творчеством.
Если ты увидел девушку, то ты чаще используешь левое полушарие мозга, отвечающее за логику и аналитику. У тебя четкий и аналитический ум. Возможно, твой перфекционизм иногда осложняет тебе жизнь, его нужно держать под контролем. Но в остальном ты хороший человек, люди приходят к тебе за советом.
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