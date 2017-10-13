Этот тест определит, как тебя воспринимают окружающие!
2017-10-12 22:38
Этот тест определит, как тебя воспринимают окружающие!
Посмотри на картинку и скажи, что ты видишь!
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Пройди задание, которое поможет определить как окружающие видят тебя и как им находится в твоей компании, передает Rus.Media.
Посмотри на картинку. У тебя должно возникнуть целостный образ для анализа.
Скорее всего это будет женщина или мужчина. Но обрати внимание, что это не гендерный тест. Если ты, например, женщина, но увидела мужчину, это не значит, что в твоем характере преобладают черты, более свойственные противоположному полу. Дело совсем в другом.
Если в твоем воображении прежде всего возникло лицо мужчины, это свидетельствует о следующем.
Ты сильная личность, храбрая и немного жесткая.
Сталкиваясь с жизненными трудностями, ты ни за что не покажешь свое расстройство, печаль и разочарование другим. Внешне ты будешь стараться выглядеть радостной и даже беззаботной. Все потому что, тебе трудно раскрыться и показать кому-то свои эмоции, поведать откровенные мысли.
При этом ты энергичная, а это дает тебе возможность успешно проявить лидерские качества, которые тебе присущи.
Чаще всего ты принимаешь правильные решения, потому что умеешь анализировать ситуации и пытаешься просчитать все варианты. Иногда тебе даже удается предсказать будущие события, что всех удивляет.
Учитывая все это, окружающим свойственно воспринимать тебя как источник положительной энергии. Не удивительно, что в твоей компании они чувствуют себя счастливыми.
В дружеских и любовных отношений ты относишься серьезно и чутко. Иногда даже слишком. Поэтому стараешься, чтобы другому было хорошо, и не против, если ему будет лучше, чем тебе.
Из-за большой самоотдачи, ты иногда изнашиваешься и опустошаешься. И тогда, за поддержкой тихонько идешь к самым близким.
Если ты увидела женщину, это означает, что твоим главным качеством является самомотивированность.
Ты сделаешь все, чтобы достичь поставленной себе цели.
Ты щедрая, а твое позитивное мышление.
Эти качества помогают тебе почувствовать других. Иногда ты становишься эмпатом. Ты понимаешь эмоции людей, можешь легко научиться расшифровати язык тела.
Тебя любят не за что-то, а просто так. Им приятно любить таких людей, как ты.
Есть и свои «но» в характере. Это придирчивость и периодическая сверхчувствительность. В выборе окружения ты проявляешь избирательность. Просто ты знаешь, что от общения с токсичными людьми будет плохо, и ты беззащитна перед ними. Поэтому лучше установить здоровые границы.