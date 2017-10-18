Этот сок может полностью заменить энергетики
2017-10-17 10:10
Этот сок может полностью заменить энергетики
У томатного сока обнаружили отличное качество – он эффективно помогает организму справиться с физической усталостью.
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Вещества, которые в нем содержатся, помогают мышцам восстановиться после физической нагрузки, передает Rus.Media.
Эксперты сразу нескольких медицинских учреждений в Греции проводили испытания с участием 15 спортсменов в течение двух месяцев, проверяя их жизненно важные функции до, во время, а также после упражнений.
9 спортсменов пили томатный сок после тренировки, а 6 потребляли газированные напитки – энергетики.
У тех, кто пил томатный сок, быстрее восстанавливались мышцы и нормализовался уровень глюкозы после физических нагрузок. Ученые считают это заслугой ликопина – природного вещества, которое придает овощам и фруктам темно-красный цвет.
Помидоры – рекордсмены по содержанию ликопина, но следует помнить, что это вещество особенно активна после тепловой обработки, то есть не в свежих помидорах, а в томатном соке, пасте, и жареных томатах.