Этот парень засунул кубик Рубика себе в рот. То, что было дальше — не описать словами! (видео)
2017-10-08 22:52
Этот парень засунул кубик Рубика себе в рот. То, что было дальше — не описать словами! (видео)
7 секунд? Это вообще возможно?
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Кубик Рубика, первоначально известная как «магический кубик» — механическая головоломка, передает Rus.Media. Умная игрушка была изобретена в 1974 году венгерским скульптором и профессором архитектуры Эрне Рубиком.
Считается, что кубик Рубика — лидер среди игрушек по общему количеству продаж: по всему миру было продано порядка 350 млн кубиков Рубика, как оригинальных, так и различных аналогов. Интересный факт: если их поставить в ряд, то они протянутся почти от полюса до полюса Земли.
Главный герой видео ниже также не обошел эту головоломку стороной. Однако он выбрал довольно необычный способ собрать игрушку — парень решил сделать это ртом. Казалось, подобное невозможно, но прошло несколько секунд, и…
Неизвестно, это хитрый трюк или годы тренировок, однако выглядело все однозначно эффектно. Впрочем, смотрите сами!