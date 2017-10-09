Этот парень засунул кубик Рубика себе в рот. То, что было дальше — не описать словами! (видео)

despravda | 09.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-08 22:52

Этот парень засунул кубик Рубика себе в рот. То, что было дальше — не описать словами! (видео)
7 секунд? Это вообще возможно?

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Кубик Рубика, первоначально известная как «магический кубик» — механическая головоломка, передает Rus.Media. Умная игрушка была изобретена в 1974 году венгерским скульптором и профессором архитектуры Эрне Рубиком.

Считается, что кубик Рубика — лидер среди игрушек по общему количеству продаж: по всему миру было продано порядка 350 млн кубиков Рубика, как оригинальных, так и различных аналогов. Интересный факт: если их поставить в ряд, то они протянутся почти от полюса до полюса Земли.

Главный герой видео ниже также не обошел эту головоломку стороной. Однако он выбрал довольно необычный способ собрать игрушку — парень решил сделать это ртом. Казалось, подобное невозможно, но прошло несколько секунд, и…

Неизвестно, это хитрый трюк или годы тренировок, однако выглядело все однозначно эффектно. Впрочем, смотрите сами!

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