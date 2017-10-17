Этот маленький мальчик вернул мне веру в человечество!

despravda | 17.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-17 02:15

Этот маленький мальчик вернул мне веру в человечество!
Малыш тут же воспользовался моментом и попытался засунуть свою мелкую обезьянью руку прямо хищнику в пасть…

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—Максим, отойди от него! — испуганный женский возглас заставил меня обернуться невольно, передает Rus.Media.

Картина увиденного поразила.

Маленький карапуз радостно дергал за ошалевшую от наглости морду огромного одичавшего пса с опавшими боками, на которых можно было разглядеть ребра и многочисленные репьи, пристали наверное еще в щенячьем возрасте.

Я растерянно оглянулся, ища глазами какую-нибудь палку помощнее.

Свирепая морда пса и улыбающийся, несмышленый еще, карапуз четырех лет, — такой микс сделает героем кого угодно.

Малыш тем временем что-то лопотал достаточно, не обращая внимания на скованное страхом мать, которая, держась за сердце, боялась даже шелохнуться.

Я сделал несколько осторожных шагов, но Пес оскалился на меня.

Малыш тут же воспользовался моментом и попытался засунуть свою мелкую обезьянью руку прямо хищнику в пасть. Тот аж поперхнулся и снова недоуменно уставился на Мелкого.

-Пайдес до нас скулит? — донеслось до меня, -Сматли какой ты глязний, будим вместе в ванной плавать! Пайдес, сабацька? А?

Пес оторопело смотрел на Малыша и вдруг я увидел, что его морда изменилась. Он вдруг отскочил в сторону, торопливо что ухватил зубами под старой железобетонной трубой, где видимо жил и подбежал обратно к малышу, положив перед ним.

Но время, эти секунды, потерянные псом, не прошли даром. Мы одновременно с женщиной подскочили к Малышу и, схватив его, стали между ним и Псом.

Тот испуганно таращился на нас синими, как небо глазами. А потом показал куда-то пальчиком.

Мы обернулись и увидели то, что заставило нас покраснеть… Машущий хвостом пес в репьях довольно стоял перед белой полуобглоданной костью, которую он принес Малышу.

-Мама, это он мне принес! — довольно залопотал малыш…

Прошло около года и эта История уже почти забылась, когда возле магазина я увидел такого же пса, только холенного и в ошейнике.

Очень уж был похож на того бродягу. Тоже дворовых кровей, черный, с белой грудью и таким же белым сердечком на лбу. Странно, почему судьба двух одинаковых собак была такая равнодушная к другу, все отдав другому?…

Как сложилась жизнь того бродяги, не замерз в этой холодной зимы?… Мне вдруг стало стыдно перед той собакой…

Я уже уходил, когда услышал радостный знакомый голос:

-Эй, Шарфик, мы сосиску и тебе одну купили, улааа!!!

Мои глаза столкнулись с женскими. Там была жила Доброта и я улыбнулся.

Солнце в этот момент вышло из-за туч созвучно с настроением Трех Людей и Одного Счастливого Пса, которого Полюбили.

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