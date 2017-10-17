Этот маленький мальчик вернул мне веру в человечество!
2017-10-17 02:15
Этот маленький мальчик вернул мне веру в человечество!
Малыш тут же воспользовался моментом и попытался засунуть свою мелкую обезьянью руку прямо хищнику в пасть…
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—Максим, отойди от него! — испуганный женский возглас заставил меня обернуться невольно, передает Rus.Media.
Картина увиденного поразила.
Маленький карапуз радостно дергал за ошалевшую от наглости морду огромного одичавшего пса с опавшими боками, на которых можно было разглядеть ребра и многочисленные репьи, пристали наверное еще в щенячьем возрасте.
Я растерянно оглянулся, ища глазами какую-нибудь палку помощнее.
Свирепая морда пса и улыбающийся, несмышленый еще, карапуз четырех лет, — такой микс сделает героем кого угодно.
Малыш тем временем что-то лопотал достаточно, не обращая внимания на скованное страхом мать, которая, держась за сердце, боялась даже шелохнуться.
Я сделал несколько осторожных шагов, но Пес оскалился на меня.
Малыш тут же воспользовался моментом и попытался засунуть свою мелкую обезьянью руку прямо хищнику в пасть. Тот аж поперхнулся и снова недоуменно уставился на Мелкого.
-Пайдес до нас скулит? — донеслось до меня, -Сматли какой ты глязний, будим вместе в ванной плавать! Пайдес, сабацька? А?
Пес оторопело смотрел на Малыша и вдруг я увидел, что его морда изменилась. Он вдруг отскочил в сторону, торопливо что ухватил зубами под старой железобетонной трубой, где видимо жил и подбежал обратно к малышу, положив перед ним.
Но время, эти секунды, потерянные псом, не прошли даром. Мы одновременно с женщиной подскочили к Малышу и, схватив его, стали между ним и Псом.
Тот испуганно таращился на нас синими, как небо глазами. А потом показал куда-то пальчиком.
Мы обернулись и увидели то, что заставило нас покраснеть… Машущий хвостом пес в репьях довольно стоял перед белой полуобглоданной костью, которую он принес Малышу.
-Мама, это он мне принес! — довольно залопотал малыш…
Прошло около года и эта История уже почти забылась, когда возле магазина я увидел такого же пса, только холенного и в ошейнике.
Очень уж был похож на того бродягу. Тоже дворовых кровей, черный, с белой грудью и таким же белым сердечком на лбу. Странно, почему судьба двух одинаковых собак была такая равнодушная к другу, все отдав другому?…
Как сложилась жизнь того бродяги, не замерз в этой холодной зимы?… Мне вдруг стало стыдно перед той собакой…
Я уже уходил, когда услышал радостный знакомый голос:
-Эй, Шарфик, мы сосиску и тебе одну купили, улааа!!!
Мои глаза столкнулись с женскими. Там была жила Доброта и я улыбнулся.
Солнце в этот момент вышло из-за туч созвучно с настроением Трех Людей и Одного Счастливого Пса, которого Полюбили.