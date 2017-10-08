Этот чудодейственный рецепт защитит вас от болезней
2017-10-08 12:19
Этот чудодейственный рецепт защитит вас от болезней
В холодное время года мы постоянно находимся в поиске средств, которые помогут поддержать иммунитет и уберегут от простудных и вирусных заболеваний.
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Однако все самое гениальное уже давно изобрели. Известный хирург Николай Амосов в свое время разработал гениальный средство для оздоровления организма, который впоследствии рекомендовал всем своим пациентам, передает Rus.Media.
Рецепт так называемой “пасты Амосова” популярен до сих пор, а ее полезные свойства доказаны учеными. К тому же, она не только полезная, но и невероятно вкусная! Что вам понадобится: чернослив 500 г; инжир-500 г; курага 500 г; изюм 500 г; мед 0,5 л; грецкий орех 2 ст. ложки; лимон 1 шт.
Как приготовить:
- Промойте сухофрукты и закиньте в блендер.
- Добавьте лимон вместе с кожурой и орехи.
- Измельчите ингредиенты.
- Добавьте мед и тщательно перемешайте в большой банке.
- Поставьте полученную пасту в холодильник. Там она может храниться до нескольких месяцев.
Принимать чудодейственное средство нужно три раза в день после еды, чтобы лимон не раздражал желудочно-кишечный тракт.