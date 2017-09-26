Этот человек в течение года ел только картошку, и вот что из этого получилось
2017-09-22 16:18
Этот человек в течение года ел только картошку, и вот что из этого получилось
Ученые и диетологи до сих пор спорят через пользу картофеля.
Одни считают, что ее вредное влияние на здоровье преувеличивают, а другие – что ее нужно исключить из своего рациона, передает Rus.Media.
Австралиец Эндрю Тейлор (Andrew Taylor), чтобы избавиться от нескольких десятков лишних килограммов, в течение 2016 года ел только картошку. Не пугайтесь: ему не пришлось каждый день есть пресную картошку, ведь он делал разнообразные блюда на ее основе. Также Эндрю регулярно употреблял витамин B12.
Такое решение Тейлор принял после того, как однажды проанализировал свой рацион. Он пришел к выводу, что постоянно употреблял газированные напитки, жареную пищу, мороженое, сладости и много пиццы.
Я понял, что завишу от еды так, как алкоголики зависят от спиртного, а наркоманы – от наркотиков, –признается он.
Австралиец решил максимально упростить свой рацион. Он выбрал картошку, которая стала основой блюд, которые он употреблял в течение всего 2016 года.
“Она содержит практически все необходимое. Там много углеводов, но также достаточно и белка и жиров, а также она является источником железа, витамина С и клетчатки”, – рассказывает Эндрю.
Первые две недели картофельной диеты были сложными для мужчины. Впрочем, дальше все шло как по маслу. Эндрю даже устраивал картофельные вечеринки для друзей и нашел рестораны, которые доставляют блюда из этого овоща.
Каждый день человек съедал 3-4 килограмма картофеля, и это позволило ему оставаться сытым и не хотеть других продуктов. Он ее запекал, варил, делал пюре и готовил картофельные оладьи.
Тейлору было интересно, как необычный эксперимент повлияет на его здоровье. Мужчина утверждает, что чувствовал себя бодрым и активным, и, что самое важное, за год картофельной диеты он избавился от 50 лишних килограммов.