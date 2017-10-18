Это варенье сделает вас трудоспособным и улучшит зрение
2017-10-18 12:02
Это варенье сделает вас трудоспособным и улучшит зрение
Варенье из рябины можно употреблять как лекарство.
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Очень часто свойства рябиновых плодов недооцениваются обществом, но это зря, потому как ягода способна положительно повлиять на состояние здоровья и даже улучшить работу некоторых органов, передает Rus.Media.
Чем богаты плоды рябины?
В ягодах содержатся витамины А, С, Е, В1 и В6, F, K, РР, органические кислоты, аскорбиновая и фолиевая кислоты, бета-каротин, железо, калий, магний, натрий, фосфор, кальций, цинк, медь и другие не менее полезные микроэлементы.
Сама по себе рябина является низкокалорийным продуктом, поэтому и варенье из нее не такое уж и калорийное, чтобы от него отказываться. Эксперты утверждают, что на 100 г рябинового варенья приходится около 240 ккал, но дело в том, что даже при большом желании человек не сможет за один раз съедать столько варенья.
Совет от диетологов: рябинове варенье нужно употреблять часто, но всего по 2-3 чайные ложки и их не на хлеб мазать, а кушать вприкуску с несладким зеленым или травяным чаем.
Целебные свойства рябинового варенья:
1. Улучшение зрения. В рябиновом варенье содержится рекордное количество витамина А и бета-каротина, которые не только улучшают зрение, но и препятствуют развитию различных заболеваний глаз.
2. Профилактика ОРВИ и гриппа, а также помощь в процессе лечения. В плодах рябины содержится сорбиновая кислота, которая действует как мощный антисептик, уничтожая все болезнетворные бактерии и микробы на своем пути.
3. Укрепление иммунитета. В плодах рябины, а соответственно и в варенье с этой ягоды содержится в достаточном количестве витамин С, который имеет свойство улучшать работу иммунной системы и способствовать увеличению производства клеток, защищающих организм человека от вирусов и бактерий.
4. Забота о почках. Рябиновое варенье обладает мочегонным свойством, поэтому оно чрезвычайно полезно для мочеполовой системы и почек. С его помощью можно предупредить развитие отечности.
5. Устранения головной боли. Ранее в народной медицине широко использовались рецепты с плодами рябины, в том числе и варенье из них, как средство против головной боли.
6. Снижение температуры тела. Рябинове, как и малиновое варенье обладает потогонным свойством, поэтому оно эффективно снижает температуру тела, когда у человека жар.
7. Очищения кишечника и похудения. Многие не знали, но плоды рябины содержат вещества, которые создают слабительный эффект. Плюс ко всему, варенья из этих ягод низкокалорийное, но в то же время сладкое, в связи с этим худеет может использовать его, как полезное лакомство.
В нетрадиционной медицине рябиновое варенье пользуется популярностью и чаще всего его рекомендуют употреблять женщинам для их здоровья, потому что оно обладает противогрибковым, антибактериальным и спазмолитическим свойствами, за счет чего может предупредить развитие заболеваний половой системы и устранить симптомы ПМС.