Этих мужчин считают лучшими любовниками
30.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-29 20:38
Этих мужчин считают лучшими любовниками
По данным американских психологов, мужчины, которые стремятся быть лучшими на работе, переносят эти качества и в интимной жизни.
В опросе, проведенном американскими экспертами, приняли участие несколько тысяч представительниц прекрасной половины человечества. Большинство заявили, что лучшими любовниками, по их мнению, являются трудоголики, передает Rus.Media.
Женщины отмечают, что мужчины-трудоголики активны и внимательны в постели, а также умеют доводить своих партнерш до пика сексуального удовольствия лучше остальных.
Психологи объясняют эту тенденцию комплексом отличника и перфекциониста, который присущ таким представителям сильной половины человечества.