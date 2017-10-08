Эти семь снов предупредят о важных событиях
2017-10-07 17:46
Эти семь снов предупредят о важных событиях
Известно, что Высшие силы общаются с нами исключительно на уровне подсознания, которая становится уязвимым и податливым, когда мы находимся в состоянии сна.
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Во время сна мы, сами того не подозревая, видим знаки, что предупреждают нас о важных событиях, передает Rus.Media. На них стоит обратить внимание, чтобы избежать неприятностей.
Практически всем людям снятся сны, но мы не всегда задумываемся о их значимости и возможности, на которые они указывают. Известно, что Высшие силы общаются с нами исключительно на уровне подсознания, которая становится уязвимым и податливым, когда мы находимся в состоянии сна. Именно в такие моменты наш разум выходит на открытый контакт с тончайшими энергетическими потоками, улавливая подсказки Вселенной и сигналы Сверху.
Что такое сновидения
Специалисты по биоэнергетике утверждают, что сон — это состояние, во время которого мы попадаем в параллельные миры. Исследования сновидений показывают, что сны меняют наше сознание, мы гостем в других реальностях, которые граничат с нами в повседневной жизни только на незримом и энергетическом уровне.
Сон неразрывно связан с осознанной жизнью и передает нашему подсознанию определенные послания. Находясь в состоянии сна, мы отстраняемся от напряженности, чувства тревоги и негативных переживаний. Другими словами, сновидения помогают нам «выпустить пар» — в основном это и есть их сакральное значение. Но это далеко не все. Мы раскрываем во сне свой энергетический потенциал, фильтруем информацию и создаем свое будущее.
Оказывается, сновидения бывают окрашены в различные тона. Сон указывает на ваш темперамент и характер. Чем впечатлительнее человек, тем ярче его сны, — утверждают эксперты в области биоэнергетики. Приглушенные или вовсе черно-белые сновидения наблюдают люди, которые привыкли считаться исключительно с умом. Но и в том, и в другом случае сны выходят из нашего подсознания, что скрывается за личностью, и помогают нам понять и услышать себя. Чем подробнее вы помните сон, тем сильнее его значение для грядущего. Так, с помощью сновидений вы можете узнать о том, что сокрыто в будущем, как этого достичь или как этого избежать. Достаточно лишь знать о тех снах, которые предупреждают о важных событиях. Их всего семь.
Семь снов, которые сигнализируют о важных событиях
Сон — отражение человека-зеркало его души. В них мы способны чувствовать, действовать, радоваться или чувствовать боль, чувствовать все то, что испытываем в жизни. Подсознание, работая как часы, не дремлет и помогает избавиться от стресса и перенапряжения. Именно в нашем подсознании скрыто энергетический потенциал для совершенствования и улучшения будущего, и сны указывают именно на это. Сновидения не только показывают наше психическое состояние — они отражают собой будущее, к которому можно подготовиться, а при желании и изменить. Влияние подобных снов намного продолжительнее других: оно длится около нескольких месяцев. Такой промежуток времени отводится Вселенной для принятия вами важного решения и улучшения своей жизни.
1. Сон с закрытыми предметами.
Часто нам снятся закрытые предметы, которые мы не в силах открыть. Это может быть все, что угодно: окно, коробка, ящик или дверь. Если во сне вы озабочены лишь тем, чтобы любой ценой что-то открыть, вам стоит уделить этому внимание. Высшие силы пытаются вас проинформировать. Вам необходимо быть внимательнее: от вас скрывают нечто важное. Узнав об этом, вы сможете избавиться от многих проблем.
2. Сон с получением звонка или сообщения.
Если во сне с вами кто-то настойчиво хочет связаться, помните: это Создатель. Если вам снится звонит телефон или мелькают сообщения, значит, ваша жизнь вот-вот изменится. Но для того, чтобы достичь счастья, вам необходимо быть начеку и уделять внимание каждой мелочи, чтобы не пропустить удачные возможности. Разгадка, как правило, лежит на поверхности.
3. Полет во сне.
Такой сон означает, что вы избегаете ответственности, волевых решений и инициативы. Высшие силы хотят, чтобы вы разрубили этот узел и перестали убегать от своих обязательств. Только воспитав себя, вы сможете посмотреть на мир совсем другими глазами.
4. Лунный диск во сне
Означает, что вы стремительно раскрываете свой творческий потенциал, однако боитесь общественного осуждения и провала. Вселенная намекает вам, что пора выйти из зоны комфорта и изменить жизнь к лучшему, раскрыть себя и освободиться от навязанных рамок.
5. Сон о дороге.
Такие сны очень символичны. Все зависит от того, какие вы испытываете эмоции, держа во сне направление. Если на вашем пути нет препятствий, значит, в жизни вы идете в правильном направлении, осталось только сделать один уверенный шаг к собственному счастью. Другое дело, когда в вашем путешествии вы натыкаетесь на подводные камни. В этом случае вас предупреждают о том, что вы сбились с курса, потеряли свое назначение. Вам необходимо пересмотреть свои планы и быть внимательнее в делах, которые косвенно касаются вас.
6. Сон о цветах.
Увидеть во сне цветущие растения — встретить в недалеком будущем приятные изменения. Это относится ко всем сферам жизни. А вот цветы, которые завяли, сигнализируют о том, что вы никак не можете отпустить прошлое. Высшие силы посылают вам подсказку о том, что вы ходите по кругу. Настало время перевернуть страницу и начать новую жизнь.
7. Сон, связанный с водой.
Если во сне вы так или иначе взаимодействуете с водой, например, пьете ее, купаетесь, тонете или созерцаете, вам необходимо присмотреться к тому, бурлит вода или, наоборот, она спокойная. В первом случае вам необходимо успокоиться и пережить сложный период. Во втором вас ожидают проблемы, которые можно решить путем напористости и проявленного рвения.
Чем больше вы видите снов, тем сильнее ваша энергетика. Главный смысл сновидения состоит в освобождении от негативных эмоций, полученных за день. Но если прислушаться к подсознанию, можно улучшить свою жизнь