Эти продукты способны убить человека
2017-10-07 07:30
Эти продукты способны убить человека
Медики рассказали о самых опасных продуктах для человеческого организма.
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Вы уверены в том, что ваша пища безопасна для вашего здоровья? Скорее всего, ответ будет категорически-утвердительной. Многие блюда и продукты при неправильном применении могут негативно сказаться на вашем самочувствии, информирует Rus.Media.
А иногда и стать причиной смерти. Не верите? Посмотрите на этот список и будьте осторожны в выборе того, что собираетесь отправить перевариваться в ваш желудок!
Касторовое масло. Клещевина делается из клещевины обыкновенной. Это растение также содержит рицин, ядовитый для человека. Важно использовать масло с осторожностью, хотя его слабительные свойства широко известны. Также касторку применяют для стимуляции роста волос. Смертельная доза для взрослого человека — семена этого растения.
Осьминог. Опасность исходит только от живого осьминога — в некоторых странах его принято есть без какой-либо обработки. Любому живому существу не понравится, если его едят. Поэтому головоногое может сопротивляться и затрагиваться присосками за стенки пищевода, вызывая удушье.
Сливы. Сливы полезны и в сезон их можно встретить почти на каждом столе. Однако в плодах сливового дерева содержатся цианогенні вещества, которые в организме могут превратиться в цианид.
Непастеризованный мед. Мед из магазина, чаще всего, проходит пастеризацию. В этом случае беспокоиться не стоит. Но в «сыром» меде может содержаться граанотоксин, который вызывает тошноту и головокружение. Грудным детям мед категорически запрещен.
Маниока. Корень маниоки, употребляется в пищу жителями Африки и Южной Америки, содержит линамарин. Это вещество токсично для человека и может вызвать спазмы, рвоту и стойкую слабость. При термической обработке линамарин разрушается, но для этого надо правильно приготовить маниоку. Малейшая ошибка может стать фатальной.
Арахис. Арахис является одним из самых распространенных аллергенов. Типичные симптомы: одышка и отеки. Без надлежащей помощи смерть наступает мимолетный.
Вишня. В косточках вишни содержится синильная кислота (или цианистый водород) — очень токсичное вещество.
ФотоФугу. В Японии эта рыба считается деликатесом, но повар должен пройти особую подготовку перед тем, как готовить рыбу. Ее едят сырой, а в железах любого лица содержится сильнейший нейротоксин. Ежегодно в Азии от отравления фугу умирает около 100 человек.
Ревень. Мы привыкли к этому растению, но его листья токсичны. Их употребление может вызвать удушье и смерть.