Эти продукты, обязательно нужно есть вместе и вот почему
2017-09-25 11:23
Эти продукты, обязательно нужно есть вместе и вот почему
Ешьте их вместе и будет вам счастье.
Согласитесь, все мы любим покушать и чем вкуснее еда, тем, естественно, лучше, передает Rus.Media. Но наверняка мало кто знает, что от правильности сочетания продуктов в блюде зависит и его вкус, который может быть испорчен из-за того, что ингредиенты друг другу совсем не подходят. Чтобы в вашем животе был мир и покой, а настроение не портила тяжесть в желудке, возьмите на вооружение эти 20 сочетаний продуктов, которые являются идеальной парой.
Помидоры + оливковое масло
Готовите салат из помидоров? Обязательно добавьте в список ингредиентов оливковое масло. В томатах в больших количествах содержится антиоксидант ликопин. Он отвечает не только за красный пигмент любимого овоща, но и снижает риск возникновения и развития онкологии. Лучше всего ликопин усваивается при растворении в жирах. Для этих целей лучше всего использовать именно оливковое масло.
Лосось + капуста
Лучший гарнир к красной рыбе — это листовая капуста. Белокочанная, красная, пекинская, кейл — выбирайте любую. В лососе содержится большое количество кальция, который способствует лучшему усвоению витамина D. По счастливой случайности капуста богата этим витамином, в котором миллиарды людей по всему земному шару испытывают недостаток. Получится прекрасный гастрономический дуэт.
Яблоки + горький шоколад
Есть такие сладости, которые можно употреблять без малейших угрызений совести. Например, яблоки в горьком шоколаде. В яблоках содержится кверцетин, а в горьком шоколаде — катехины. Вместе эти вещества укрепляют стенки сосудов, повышают их эластичность и препятствуют образованию тромбов. Здоровье сердечно-сосудистой системы — уважительная причина съесть лишний десерт.
Капуста кейл + миндаль
Питательные салаты абсолютно всегда сстановятся прекрасным вариантом перекуса. А если ингредиенты подобраны грамотно, то такое блюдо еще и отличается особой пользой. Сочетайте капусту кейл с миндалем. В капусте кейл содержится огромное количество микронутриентов. Продукт вполне самодостаточный, но все эти полезные вещества намного лучше усвоятся вместе с жирами, которых так много в миндале.
Лосось + чеснок
Еще один идеальный компаньон для лосося — чеснок. Последний является настоящим природным антибиотиком. В его составе присутствуют более 150 биологически активных веществ. Они удачно дополняют лосось. Канадские ученые доказали, что эта пара продуктов укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает уровень холестерина в крови.
Помидоры + брокколи
Стремитесь повысить питательную ценность помидоров? Дополните их жизнерадостной капустой брокколи. Американские ученые провели эксперименты на животных и пришли к интересным выводам. Если рацион на 10% состоит из брокколи и на 10% — из томатов, риск возникновения и развития онкологии снижается на 52%. Отдельно брокколи и томаты такие впечатляющие результаты не показывали.
Куркума + черный перец
Удивительный микс представляют собой куркума и черный перец. Используйте такое сочетание приправ как можно чаще, чтобы повысить защитные силы организма, укрепить иммунитет, мягко очистить организм и улучшить работу пищеварительной системы. В куркуме содержится антиоксидант куркумин, который намного лучше усваивается организмом вместе с черным перцем.
Болгарский перец + фасоль черная
Для разнообразия попробуйте приготовить фаршированные болгарские перцы не с фаршем, а с черной фасолью. Эти ингредиенты удачно сочетаются и гармонично дополняют друг друга. Черная фасоль — ценный источник железа. При поступлении в организм усваивается лишь от 5 до 20% этого вещества. Эта цифра вырастет в 6 раз, если железо дополнит витамин С, который в избытке содержится в красных болгарских перца.
Цельнозерновые + репчатый лук
Цельнозерновые продукты богаты цинком и железом. Чтобы эти минералы лучше усвоились организмом, стоит дополнить их серой. Она разрушает связи в этих веществах, которые мешают им всасываться в кровь и попадать в нуждающиеся органы.
Брюссельская капуста + оливковое масло
Готовьте брюссельскую капусту вместе с оливковым маслом. Получится не только вкусное, но и очень полезное блюдо. В составе брюссельской капусты присутствует витамин К, который способствует лучшей свертываемости крови и формирует костную ткань. Этот витамин лучше усваивается организмом, если он соединен с жирами. А их очень много в оливковом масле.