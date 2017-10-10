Эти привычки помогут восстановить клетки вашего мозга
2017-10-10 12:55
Эти привычки помогут восстановить клетки вашего мозга
Несложные упражнения обладают необычным свойством.
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Несмотря на то, что нейрогенез долгое время считался невозможным, то есть ученые думали, что восстановить утраченные нейроны нельзя, на самом деле это оказалось не так. Нужно только следовать здоровым привычкам, информирует Rus.Media.
Нейрогенез — это поистине чудесный процесс, с помощью которого наш мозг может стимулировать создание новых нейронов и их соединений.
Возможно, вам покажется это несколько противоречивым. Ведь еще совсем недавно в научных кругах активно поддерживалась идея о том, что с возрастом человеческий мозг теряет свои нервные клетки: они просто разрушаются и эти последствия необратимы.
Более того, предполагалось, что травма или злоупотребления алкоголем обрекали людей на неминуемую потерю гибкости сознания (маневренность и активность мозга), которая характеризует здорового человека, который придерживается здоровых же привычек.
Но сегодня уже сделан шаг в направлении к слову, которое вселяет в нас надежду: и слово это — нейропластичность.
Да, это абсолютная правда, что с возрастом наш мозг изменяется, что повреждения и вредные привычки (алкоголь, табак) наносят ему вреда. Но мозг имеет способность к регенерации, он может снова создавать нервные ткани и мостики-связи между ними.
Но для того чтобы это удивительное действие произошло, нужно, чтобы человек действовал, чтобы он был активным и всячески стимулировал природные способности своего мозга.
все, что вы делаете и почему вы думаете, реорганизует ваш мозг человеческий мозг весит килограмм-полтора, и при этом потребляет почти 20% всей имеющейся в организме энергии все, что мы делаем — читаем, изучаем или даже просто разговариваем с кем — то- вызывает странные изменения в структуре мозга. То есть абсолютно все, что мы делаем и думаем, идет на пользу
если наша повседневная жизнь наполнена стрессом или тревогами, которые буквально захватывают нас, то, как правило, такие регионы, как гиппокамп (связан с памятью) неизбежно поражаются мозг подобен скульптуре, которая формируется из наших эмоций, мыслей, действий и ежедневных привычек
такая внутренняя карта требует огромного количества «ссылок», связей, «мостов» и «магистралей», а также сильных импульсов, которые позволяют нам оставаться на связи с реальностью Дальше мы постараемся объяснить, как повысить свое качество жизни, сосредоточившись на здоровье мозга.
5 принципов для стимулирования нейрогенеза
1. Физические упражнения
Физическая активность и нейрогенез непосредственно связаны.
Всякий раз, как мы заставляем работать свое тело (будь то прогулка, плавание или тренировки в тренажерном зале), мы способствуем оксигенации своего мозга, то есть насыщаем его кислородом.
В дополнение к тому, что приливает к мозгу более чистый и более насыщенная кислородом кровь, стимулируется еще и выработку эндорфинов.
Эндорфины улучшают наше настроение, и, таким образом, позволяют бороться со стрессом, позволяя укреплять многие нервные структуры.
Другими словами, любая деятельность, которая снижает уровень стресса, способствует нейрогенезу. Вам остается лишь найти подходящий вид занятий (танцы, ходьба, езда на велосипеде и тому подобное).
2. Гибкий ум — сильный мозг
Существует множество способов поддержания гибкости ума. Для этого его нужно стараться поддерживать в активном режиме, тогда он будет способен быстро обрабатывать входящие данные (которые поступают из окружающей среды).
Добиться этого можно с помощью различных занятий. Оставляя в стороне вышеупомянутые физические нагрузки, отметим следующие:
чтение — читайте каждый день, это поддерживает ваш интерес и любознательность ко всему, что происходит вокруг (и до новых дисциплин, в частности).
изучение иностранного языка.
игра на музыкальном инструменте.
критическое восприятие вещей, поиски правды.
открытость ума, восприимчивость ко всему окружающему, социализация, путешествия, открытия, увлечения.
3. Рацион питания
Одним из главных врагов для здоровья мозга является пища, богатая насыщенными жирами. Потребление полуфабрикатов и ненатуральных продуктов питания замедляет нейрогенез.
Очень важно стараться придерживаться низкокалорийной диеты. Но при этом питание должно быть разнообразным и сбалансированным, чтобы не было дефицита питательных веществ.
Всегда помните, что наш мозг нуждается в энергии, и утром, например, он будет нам очень благодарен за что-нибудь сладенькое.
Тем не менее, эту глюкозу желательно придать ему с помощью кусочка фрукта или темного шоколада, ложечкой меда или чашкой овсянки…
А продукты, богатые жирными кислотами Омега-3, несомненно, являются наиболее подходящими для поддержания и активизации нейрогенеза.
4. Секс тоже помогает
Секс — еще один великий архитектор нашего мозга, естественный двигатель нейрогенеза. Не можете угадать причину такой связи? А дело вот в чем:
Секс не только снимает напряжение и регулирует стресс, но и обеспечивает нас мощным энергетическим зарядом, который стимулирует отделы мозга, отвечающие за память.
А такие гормоны, как серотонин, дофамин или окситоцин, которые вырабатываются в моменты половой близости с партнером идут на пользу для создания новых нервных клеток.
5. Медитация
Польза медитации для нашего мозга неоспорима. Эффект настолько же странно, насколько и прекрасный:
Медитация способствует развитию определенных познавательных способностей, а именно: внимания, памяти, концентрации.
Она позволяет нам лучше понимать реальность и правильно направлять свои тревоги, управлять стрессом.
Во время медитации наш мозг работает в другом ритме: он производит более высокие альфа-волны, которые постепенно генерируют гамма-волны.
Данный тип волн способствует расслаблению, одновременно стимулируя нейрогенез и нейронную связь.
Несмотря на то, что нужно научиться медитировать (это займет некоторое время), обязательно сделайте это, так как это прекрасный подарок для вашего ума и общего благосостояния.
В заключение отметим, что все эти 5 принципов, о которых мы говорили на самом деле вовсе не так сложны, как можно было предположить. Попробуйте реализовать их на практике и позаботьтесь о здоровье своего мозга.м