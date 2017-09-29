Эти девушки могут похвастаться самым тонким в мире талиями
2017-09-29 11:39
Эти девушки могут похвастаться самым тонким в мире талиями
Они многим пожертвовали ради такой талии.
Многие женщины хотят иметь тонкую талию, но есть и те, которые не просто хотят, но и делают для этого все возможное. Предлагаем вам посмотреть на женщин с самыми тонкими талиями в мире, передает Rus.Media.
Нерина Ортон — двадцатилетняя танцовщица. Выступает в жанре бурлеск в своем родном городе Бирмингем (Великобритания). Девушка мечтает стать обладательницей самой тонкой талии в мире, поэтому постоянно с четырнадцати лет ходит в специальном корсете. На данный момент размер ее талии всего 40 сантиметров, но останавливаться на достигнутом молодая танцовщица не собирается. Да и, по правде говоря, это уже невозможно. Без корсета девушка не может ни спать, ни передвигаться самостоятельно, так ее тело адаптировалось к постоянному ношению корсета.
Кэти Юнг — обладательница самой тонкой талии в мире. При росте 165 см размер ее талии в корсете составляет всего 38,1 см, без него — 53. Американка никогда не делала операций по удалению ребер или жировой ткани. Утягивающий корсет женщина начала носить в возрасте 38 лет из-за любви к викторианской эпохе.
Обычно, чтобы уменьшить свои параметры девушка начинают активно заниматься спортом, соблюдают диету. Но 24-летняя Мишель Коебке выбрала другой путь. Она заказала себе специальный утягивающий корсет. За три года постоянного ношения талия Мишель с 60 см уменьшилась до 40 см. Такой талией похвастается далеко не каждая супер — модель, но ей этого мало. В ее планах побить рекорд Кэти Юнг. Не останавливает девушку и тот факт, что погоня за “осиной” талией уже серьезно подорвало ее здоровье. Мышцы спины и живота Мишель полностью атрофировались, поэтому без корсета она не может даже самостоятельно встать с кровати утром. Это причиняет ей невыносимую боль. Нормально питаться обладательница “осиной” талии уже тоже не может.
Этель Грейнджер обладала самой маленькой талией в мире. Всего 33 см. Таких параметров девушка достигла благодаря своему супругу Уильяму Грейнджером. Муж был просто одержим идеей “осиной женской талии. Но не только это было “визитной карточкой” Этель. Привлекал внимание также пирсинг на лице.
Талия румынской модели Йоани Спангенберг всего пятьдесят сантиметров, вес тридцать восемь килограммов. По словам девушки, она не отказывает в еде себе абсолютно ни в чем и мечтает поправиться. Но пока ей это не удается. Она рассказывает, что в тринадцать лет ее талия была всего 38 см.
В пятнадцатом эпизоде “Топ-модель по-американски” выигрыш достался девятнадцатилетней студентке из Техаса Энн Уорд. Взрослый мужчина может легко сомкнуть руки на ее невероятно тонкой талии. Зрители и жюри были просто шокированы появлением этой девушки в эфире.
Бывшая жена рок-певца Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз в прошлом году отпраздновала свой сорокалетний юбилей. На данный момент при росте 162 см вес составляет 50 кг, а окружность талии всего 55. Поддерживать такую форму ей помогают постоянные занятия спортом, здоровое питание и корсет.
Валерия Лукьянова и фигурой, и внешне очень похожа на знаменитую во всем мире куколку Барби. Но этим она обязана не матушке-природе, а пластическим хирургам, изменили ее лицо и удалившим несколько ребер. Изучив старые профили в соцсетях скандально известной украинки, можно увидеть, как постепенно менялась внешность девушки, с каждым днем приближаясь к столь желанным “кукольным” идеалам.