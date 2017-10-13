Эти 10 страшных вещей считались красивыми в разных странах
2017-10-13 18:31
Эти 10 страшных вещей считались красивыми в разных странах
Не существует единых стандартов красоты, главный доказательство — традиции народов мира.
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Они во все годы диктуют модникам и модницам, как следует выглядеть. В этой статье мы расскажем о самых неожиданных проявлениях красоты, которые когда-либо возникали на земле, передает Rus.Media.
1. Замысловатые брови, Древний Китай
В древние времена в Поднебесной было принято удалять брови, а вместо них рисовать новые, довольно причудливой формы.
2. Татуировки в виде улыбки, народность айны
В народности, которая проживала на территории современной Японии и России была традиция делать татуировки улыбки на лице. Женщины считали, что это поможет удачно выйти замуж, а в загробном мире обрести покой.
3. Длинные главы, ряд народов по всему миру
Искусственное удлинение головы было популярным сразу в нескольких народов по всему миру: итальянцев, сарматов, индейцев майя и у некоторых племен в Африке.
4. Черные зубы, Древняя Япония
Традиция охагуро продержалась в Японии вплоть до конца 19 века. Зубы японцы чернили не только ради красоты, таким образом в организме восполнялся недостаток железа.
5. Отсутствие ресниц, Средневековая Европа
В средневековой Европе волосы на голове были не в почете. Ресницы и брови нещадно удаляли много модниц того времени. Скорее всего, мода зародилась на фоне вирувавшого тогда рахита. Кто-то из знати превратил, что сопровождало эту болезнь, выпадение волос в фишку, а другие повторили.
6. Длинные ногти, Древний Китай
У богачей из Китая была традиция отращивать длинные ногти, которые символизировали благосостояние, мол, с такими когтями особо-то и не поработаешь.
7. Тату на лице, народность маори
Кроме тел, мужчины покрывали свои лица узором полностью, а женщины наносили рисунок на подбородок, верхнюю часть шеи и губы.
8. Накачанные мужские икры, Европа
В 18 веке в Европе женщины прятали ноги под длинными юбками, а мужчины, наоборот, выставляли их на показ, облачаясь в лосины.
9. Языческие татуировки, Балканы
Встретив на Балканах бабушек с татуировками, не удивляйтесь. Скорее всего, это узоры, которые восходят к языческому прошлому балканских славян и имеют значение оберегов.
10. Пирсинг носа, Индия
В Индии с древних времен и до наших дней существует традиция прокалывать нос, и часто одним проколом дело не ограничивается. Обычно кольцо в носу соединяется цепочкой с украшениями, продетыми в ухо.