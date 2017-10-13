Эти 10 страшных вещей считались красивыми в разных странах

despravda | 13.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-13 18:31

Эти 10 страшных вещей считались красивыми в разных странах
Не существует единых стандартов красоты, главный доказательство — традиции народов мира.

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Они во все годы диктуют модникам и модницам, как следует выглядеть. В этой статье мы расскажем о самых неожиданных проявлениях красоты, которые когда-либо возникали на земле, передает Rus.Media.

1. Замысловатые брови, Древний Китай

В древние времена в Поднебесной было принято удалять брови, а вместо них рисовать новые, довольно причудливой формы.

2. Татуировки в виде улыбки, народность айны

В народности, которая проживала на территории современной Японии и России была традиция делать татуировки улыбки на лице. Женщины считали, что это поможет удачно выйти замуж, а в загробном мире обрести покой.

3. Длинные главы, ряд народов по всему миру

Искусственное удлинение головы было популярным сразу в нескольких народов по всему миру: итальянцев, сарматов, индейцев майя и у некоторых племен в Африке.

4. Черные зубы, Древняя Япония

Традиция охагуро продержалась в Японии вплоть до конца 19 века. Зубы японцы чернили не только ради красоты, таким образом в организме восполнялся недостаток железа.

5. Отсутствие ресниц, Средневековая Европа

В средневековой Европе волосы на голове были не в почете. Ресницы и брови нещадно удаляли много модниц того времени. Скорее всего, мода зародилась на фоне вирувавшого тогда рахита. Кто-то из знати превратил, что сопровождало эту болезнь, выпадение волос в фишку, а другие повторили.

6. Длинные ногти, Древний Китай

У богачей из Китая была традиция отращивать длинные ногти, которые символизировали благосостояние, мол, с такими когтями особо-то и не поработаешь.

7. Тату на лице, народность маори

Кроме тел, мужчины покрывали свои лица узором полностью, а женщины наносили рисунок на подбородок, верхнюю часть шеи и губы.

8. Накачанные мужские икры, Европа

В 18 веке в Европе женщины прятали ноги под длинными юбками, а мужчины, наоборот, выставляли их на показ, облачаясь в лосины.

9. Языческие татуировки, Балканы

Встретив на Балканах бабушек с татуировками, не удивляйтесь. Скорее всего, это узоры, которые восходят к языческому прошлому балканских славян и имеют значение оберегов.

10. Пирсинг носа, Индия

В Индии с древних времен и до наших дней существует традиция прокалывать нос, и часто одним проколом дело не ограничивается. Обычно кольцо в носу соединяется цепочкой с украшениями, продетыми в ухо.

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