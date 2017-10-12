Эта утренняя привычка провоцирует появление рака
2017-10-11 21:02
Эта утренняя привычка провоцирует появление рака
По утверждению экспертов, курение сразу после пробуждения, вдвое увеличивает риск развития онкозаболеваний.
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Каждая выкуренная утром сигарета удваивает риск развития рака легких и ротовой полости. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного в Великобритании, в котором приняли участие 1945 человек, передает Rus.Media.
Было установлено, что люди, которые выкуривают в течение пяти минут после пробуждения, больше подвержены риску от вредного воздействия табака в сравнении с теми, кто ждал по крайней мере один час.
К слову, рак полости рта становится все более распространенным во всем мире и последние данные показывают, что болезнь развивается стремительно.