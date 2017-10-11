Эта реклама обуви Adidas вызвала небывалый резонанс. Когда объектив опустится ниже, ты все поймешь
2017-10-11 15:30
Эта реклама обуви Adidas вызвала небывалый резонанс. Когда объектив опустится ниже, ты все поймешь
Без стыда.
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Арвида Бистрем — шведская модель и кибер-сенсация, передает Rus.Media. Она известна своими фотографиями, которые касаются темы женственности, гендерных стандартов и их отражение в женской эстетике. Так о ней отзывается компания Adidas, которая недавно пригласила Арвиду принять участие в съемке оригинального видео для продвижения продукции бренда.
Adidas недавно начал кампанию «Суперзвезда», ее цель — демонстрация мира возможных икон стиля завтрашнего дня: моделей, артистов, активистов и спортсменов. Но видеоролик с Арвідой Бистрем сразу получил широкий общественный резонанс.
Дело в том, что девушка выступает против стереотипов, созданных в XXI веке и не поддерживает моду на тотальное избавление от волос на теле.
Арвида выступила в нежном образе: кружевное светлое платье, розовая футболка, украшения и легкий макияж. Все это дополняли, конечно же, фирменная обувь и небритые ноги.
Как только материал был опубликован на адрес Арвіди понесся шквал критики вперемешку с робкими, но все же искренними словами поддержки.
«Это не девушка, это обезьяна!»
«Ужасно! Спали это волосы. Побрей ноги или надень чулки».
«Бессмысленно. Суицидальная реклама. Бренд теперь нельзя назвать беспристрастным в своих оценках. Он рекламирует уже не обувь, а волосы на твоих ногах».
«Это то, к чему женщины должны стремиться? Нет, спасибо. Мне нравится европейская культура, к которой я отношусь. Женщина должна заботиться о своем внешнем виде и держать планку. А это не соответствует моим представлениям».
«Смешно читать кучу комментариев о право выбора, смелости и прочее… Конечно же, каждый человек имеет право жить так как считает нужным, но единственный вопрос: разумно ли это и стоит ли оно того? Вы можете и не брить ноги, если вам так не нравится быть частью общества. Но тогда нужно принять и последствия такого выбора. Угрозы и оскорбления будут следовать за вами. Потому что это неприлично для женщины ходить с такими ногами».
«Просто отвратительно и точка».
«Отличное видео для демонстрации ограниченности человеческого мышления. Зачем проявлять такую нетерпимость к этой девушке? Это ее выбор. Можно не подражать ей, но почему бы не уважать ее за это. Если ей так нравится, пусть продолжает».
«Не являюсь фанатом Adidas и не считаю это видео очень подкупает потенциального покупателя. Но с чем я согласен, так это с тем, что для женщины естественно иметь волосы на теле. В некоторых их больше, чем у других, и это нормально. Каждый настоящий мужчина знает об этом факте и относится с пониманием».
«Спасибо Adidas за то, что показал женщину настоящей и что женственность включает в себя на самом деле».
«Я под впечатлением. Наконец нашелся бренд, который напомнил женщинам, что они могут оставаться собой. Отличная рекламная работа».
«Ты моя героиня. Ты сделала то, на что я не решалась, хотя понимала, что это правильно».
А вот и само видео, в котором шведская модель Арвида Бистрем предстает во всей красе.
Девушка активно ведет Instagram и не стесняется выкладывать свои фото, на которых предстает в таком виде, в котором ее создала природа.
Случаются и откровенные снимки, цель которых показать или естественность, или эротичность. А еще лучше — комбинацию этих качеств. Часто на них заметное волосы там, где общество не привыкло его видеть.
И даже целлюлит и неравномерный загар. Обычно это пытаются скрыть под одеждой. Но Арвида делает все наоборот.
Участие в рекламе бренда ZARA также выставлено на всеобщее обозрение. Чего уж там, после стольких снимков с небритыми ногами… И все же участие в настоящих рекламных кампаниях не менее достижение девушки, чем успешное ведение собственного блога.