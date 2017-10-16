Эта женщина показала, что случилось с ее мужем вследствие чрезмерного употребления энергетиков
2017-10-15 17:02
Эта женщина показала, что случилось с ее мужем вследствие чрезмерного употребления энергетиков
Страшно смотреть…
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Для некоторых из нас энергетические напитки — это единственный способ пережить тяжелый день, передает Rus.Media. Хотя наверное каждый слышал о вреде для организма, люди упорно продолжают принимать их дальше.
Этот человек несколько месяцев непрерывно употреблял их для того, чтобы успевать справляться с напряженным графиком работы и помогать своей беременной жене.
Его жена решила рассказать эту историю, через которую ее мир практически развалился. Редакция представляет тебе ее слова, которые развеют последние сомнения по поводу энергетических напитков.
«Привет, меня зовут Брианна, и вот моя история… Любовь находится не в телефонных звонках, датах и даже воспоминаниях. Ради нее вы жертвуете теми вещами, о которых даже подумать не могли.
Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша жизнь рушится? Вы сталкивались когда-нибудь с таким сильным эмоциональным потрясением, что все остальное вокруг становилось просто неважным? Я почувствовала это, будучи беременной.
Беременность должна быть одним из самых удивительных путешествий, которые вы когда-либо делаете. Вы создаете новую жизнь. Вы чувствуете безусловную любовь к тому, кого вы даже не встречали.
Мы с Остином очень ждали появления нашего малыша. Мы представляли, как принесем его домой и будем безумно счастливой семьей.
Когда я засыпала в ту страшную ночь, я даже не представляла, что проснусь совсем другим человеком. Моя свекровь разбудила меня и сказала, что с Остином произошел несчастный случай.
Все, что я знала, это то, что мой благоверный в больнице. Но я даже не догадывалась почему. Когда я поехала туда, мне сказали, что у моего любимого случился кровоизлияние в мозг. Врачи пришли к выводу, что это произошло из-за чрезмерного потребления энергетиков.
После 5-часовой операции я не могла узнать его. Он останется на всю жизнь с ужасной дырой в передней части черепа. Его родители были потрясены… На следующий день мы снова молились за него, надеялись, что он просто выживет. Две недели прошло, но все еще не было обнадеживающих новостей. Тогда я подумала, что никогда не откажусь от него, каким бы он не был.
Пришло время рожать. Это было очень сложно, Остин должен был присутствовать на родах и держать мою руку. Но его не было рядом.
Произошло чудо, когда родился наш малыш. Остин очнулся. Я думала о нем каждый день. Я смотрела на своего сына, который выглядел как его отец, и плакала.
Когда моему сыну было только неделю, я оставила его со своими родственниками и отправилась к мужу. Я хотела сказать ему, что наш мальчик уже с нами.
Прошли недели. Мы ездили по всей стране, так как Остину предстояло пройти большое количество операций и процедур. Когда нашему малышу было 2 месяца, он наконец увидел своего папу. Любимый вернулся домой. Визиты врачей и поездки в больницу не счесть, но мы вместе. Борьба продолжается.
Каждый день я просыпаюсь, чтобы позаботиться о двух моих главных мужчин. Я готовлю кушать, занимаюсь физиотерапией и логопедією с мужем. Я помогаю ему ходить. Между тем забочусь о наше маленькое счастье. Мне тяжело, я безумно устала, но делаю все возможное.
Он уже не тот мужчина, в которого я влюбилась. Но каждый свой день я посвящаю ему, я верю, что однажды наша жизнь изменится. Я никогда не откажусь от него. Любовь бескорыстная, и я люблю его больше жизни».
Эта мучительная история еще раз доказывает, что в нашем мире осталось место для настоящей любви и самопожертвования.