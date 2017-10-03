Эта информация не даст погибнуть в экстремальной ситуации!
2017-10-03 19:10
Эта информация не даст погибнуть в экстремальной ситуации!
Человек в экстремальной ситуации
Современный городской житель привык к комфортному существованию, передает Rus.Media. Прогресс избавил его от ежедневной борьбы за выживание. Но даже в благополучные цивилизованное время нельзя быть уверенным, что сегодня окажешься дома.
Бывают обстоятельства, в которых человеческому организму приходится мобилизовать все свои ресурсы ради выживания.
Предупрежден — значит вооружен. В этой статье мы привели примеры экстремальных ситуаций. Важно понимать, что происходит в таких случаях с телом и как их пережить.
Человек в экстремальной ситуации
Перепад давления
Резкое снижение давления вдыхаемой газовой смеси приводит к появлению декомпрессионной болезни. С ней сталкиваются водолазы во время быстрого подъема на поверхность. В результате газы, растворенные в крови и тканях организма, начинают выделяться в виде пузырьков в кровь пострадавшего и разрушать стенки клеток и кровеносных сосудов, блокируя кровоток. При тяжелой форме декомпрессионная болезнь может привести к параличу или смерти.
Перегрузки
На каждого человека на Земле действует нагрузка 1 g. Пассажир при взлете самолета испытывает перегрузку в 1,5 g. При запуске ракеты на космонавтов действует перегрузка 3-4 g. У летчиков перегрузки может достигать 10 g, это означает, что вес тела увеличивается в 10 раз.
Для человека очень важно направление действия перегрузки. Если перегрузка идет от головы до ног, то при длительном ее воздействии на все внутренние органы смещаются вниз, а если от ног до головы, то органы брюшной полости прижимаются к диафрагме, создавая давление на сердце и легкие.
Наиболее благоприятное положение тела человека, при котором он может воспринимать наибольшие перегрузки — лежа на спине, лицом к направлению ускорения движения. Поэтому кресла космонавтов располагают именно так.
Офицер ВВС США Джон Стапп в специальной установке с помощью ракетной тяги разогнался до 1 017 км/час. Во время этого ускорения Джон выдержал перегрузки 46,2 g. Для сравнения: чтобы водитель автомобиля претерпел перегрузки 46,2 g, он должен разогнаться до 100 км/ч за 0,06 секунды!
Отравление угарным газом
Это главная причина гибели людей во время пожаров. При очень высокой концентрации этого газа смерть может наступить в течение 1 минуты.
Угарный газ, или CO, быстро попадает в кровь. Под его влиянием некоторая часть гемоглобина превращается в карбоксигемоглобин — соединение, не дает эритроцитам передавать кислород клеткам и тканям организма.
Нервные клетки больше всего зависят от кислорода, поэтому от CO в первую очередь страдает нервная система, что становится причиной головной боли, тошноты, потери координации движений.
Переохлаждение
При длительном пребывании на холоде организм пытается снизить теплопотери, из-за чего сосуды на поверхности тела начинают сужаться. Этот защитный механизм позволяет нам сохранить большее количество теплой крови, необходимой для работы внутренних органов.
Длительное пребывание на холоде вызывает изменения в клетках тканей, в том числе из-за недостаточного кровоснабжения. В особо тяжелых случаях ткани начинают отмирать.
Вопреки распространенному мнению, употреблять алкоголь на морозе нельзя, ведь он способствует расширению сосудов, а значит, и увеличение теплопотерь организма.
Солнечный удар
Длительное пребывание под солнечными лучами приводит к перегреву не только кожных покровов, но и поверхности головного мозга из-за воздействия инфракрасного излучения. Это приводит к расширению сосудов, а в дальнейшем и к отеку мозга, при котором происходит сдавливание мозгового вещества.
Кроме того, вследствие недостатка кислорода начинают гибнуть нейроны, из-за чего нарушается работа всех систем организма.
Высотная болезнь
Высотная болезнь развивается из-за недостатка кислорода в воздухе и, как следствие, в крови. Находясь на большой высоте, альпинисты страдают от ее разновидности — горной болезни, при которой усиливается гипоксия утомлением, переохлаждением и другими факторами.
На высоте 4 000 метров над уровнем моря велика вероятность отека легких и мозга, которые могут стать причиной смерти. Отмечают, что одним из симптомов горной болезни нередко является нарушение сознания. Так, например, альпинисты могут сопротивляться попыткам спасти их и рвутся вверх или отказываются спускаться, желая остаться в горах навсегда.
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Уровень глюкозы в крови начинает снижаться уже через несколько часов после приема пищи. Чтобы получить необходимую глюкозу, организм начинает брать ее из стратегических запасов, которые хранятся в виде гликогена в печени и мышцах.
Поэтому при голодании в первую очередь страдают мышцы, а вот уменьшения жировой ткани начинается только тогда, когда организм израсходует все запасы глюкозы. После этого организм принимается за белки, что вызывает разрушение костей и впоследствии приводит к ослаблению иммунной системы.
Житель Австралии Рики Миги заблудился в пустыне и 10 недель питался пиявками и кузнечиками. Результат длительного голодания можно оценить на фото.