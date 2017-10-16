Эта иллюзия раскроет твои самые грязные мысли
2017-10-16 21:30
Эта иллюзия раскроет твои самые грязные мысли
Даже не представляем, что сказал бы об этой фотографии Фрейд!
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Оптические иллюзии, на которых нужно найти пропавшего кота или птичку, конечно, интересные, но, прямо скажем, неприличные оптические иллюзии интереснее в сто крат, передает Rus.Media.
Новая оптическая иллюзия способна вызвать непристойные мысли даже у самого великого скромника.
История этой фотографии не менее сомнительная, чем сам снимок. Пользователь Интернета Song Hua получил фото в деловой переписке и сначала не поверил своим глазам. Снимок, что напоминает женские трусики, оказался фотографией кровати в отеле. Фото было в перевернутом виде, что и стало причиной волнение всего Интернета.