Эта группа крови устойчива к заболеваниям! Если вы ее обладатель — значит, везунчик
2017-09-20 13:30
Эта группа крови устойчива к заболеваниям! Если вы ее обладатель — значит, везунчик
С одной из групп крови люди живут намного дольше, чем другие.
Это кажется не очень справедливым, но с наукой не поспоришь!, передает Rus.Media.
Группа крови играет важную роль в жизни каждого человека, ведь именно она определяет, насколько устойчивым вы будете до тех или иных заболеваний.
С одной из групп крови люди живут намного дольше, чем другие. Это кажется не очень справедливым, но с наукой не поспоришь!
Исследования пришли к выводу, что группа крови может влиять на состояние здоровья человека в целом. Например, люди со II (А) группой менее устойчивы к малярии, чем другие. Это делает ее слабее.
Но какую группу можно назвать лучшей? Долгосрочные исследования доказали, что именно I (0) группа считается сильнейшей. Ее представители реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, от болезней памяти и даже от некоторых видов рака желудка и поджелудочной железы!
Именно такая устойчивость и позволяет людям с I группой крови жить дольше. Согласно с исследованиями, И группа содержит меньше молекул, которые вызывают свертывание крови. А это полезно для сердца и мозга.
Сердечно-сосудистые заболевания нередко приводят к психическим заболеваниям, поэтому, будучи устойчивым к первых, вы сможете уберечь себя и от других. Если у вас I группа крови, то вы уже настоящий везунчик!