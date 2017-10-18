Эта девушка на парковке отомстила за всех. Браво! (видео)
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2017-01-10 21:40
Эта девушка на парковке отомстила за всех. Браво! (видео)
Нам всем известно, что население земли постоянно растет, а с ним расширяются города и увеличивается количество дорог и автомобилей на них.
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К сожалению, нельзя того же сказать о парковках, поэтому найти место для стоянки в людном месте уже давно кажется чем-то из ряда фантастики… Уверена, каждому из нас в той или иной степени знакома эта ситуация: битый час ищешь место на парковке, и вот она, долгожданная, желанная, только освобожденное!Видимо, девушка в красном автомобиле с такими же эмоциями присмотрела хорошее местечко, и уже сделала маневр, чтобы припарковаться, как вдруг… на свою беду, попался на ее пути вот такой дорожный нахал. Однако реакция девушки меня поразила до глубины души. Я даже почувствовала в определенной степени гордость за представительниц прекрасного пола, которые водят машины, передает UkrMedia.