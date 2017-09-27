Эта девушка — просто красавица! Но ее умениям позавидуют даже мужчины (фото)
2017-05-12 17:26
Эта девушка — просто красавица! Но ее умениям позавидуют даже мужчины (фото)
А так сразу и не скажешь…
С развитием технологий и компьютеризацией современного мира появляются новые, не известные ранее профессии. К примеру, сегодня словами «креативный дизайнер», «эйчар» или «контент-менеджер» никого не удивишь. То ли дело каких-то там 10 или 20 лет назад, передает Rus.Media.
Ты когда-нибудь слышал о такой профессии, как модель Инстаграма? Мы тебе расскажем об этом роде занятий.
Есть люди, которые с помощью Инстаграма делают деньги на свой образ жизни, лице и других частях тела. В самых популярных интернет-блоггеров модные бренды заказывают рекламу. Ты просто назвала магазин, в котором купила себе топ, а твои подписчики уже выстраиваются в очередь возле него, чтобы купить похожий.
У Хоуп Изабель Ховард в Инстаграме свыше 580 тысяч подписчиков.
Эта красавица обладает поистине незаурядными внешними данными.
Хоуп ежедневно публикует откровенные снимки, на которых не стесняется демонстрировать свои впечатляющие формы.
Согласись, таких, как Ховард, хоть отбавляй, но нас поразила история блогерской деятельности этой жгучей брюнетки.
Хоуп с ранних лет хотела стать моделью, но желание помогать людям перевесило.
После окончания школы Хоуп Изабель Ховард записалась в ВВС США и стала авиамехаником: «В 19 лет меня отправили в Афганистан, где я целые сутки была неразлучна с винтовкой М-16. Это был лучший и худший опыт в моей жизни, благодаря которому я выросла и стала смотреть на мир по-другому».
«Но потом я снова начала думать о своей мечте, стала относиться более внимательно к тому, что я ем, и уделять больше внимания тренировкам», — вспоминает девушка.
После 6 лет службы в Афганистане и благословения бабушки Хоуп решила стать моделью. “Бабушка сказала мне: “Ты должна жить своей жизнью, несмотря ни на что!” И после этого я решила заняться модельной карьерой».
Кроме того, Ховард активно занимается фитнесом и даже ведет персональные занятия.
Хоуп продолжает: «Я верю, что красота есть в каждом. Как личный тренер, я не только стремлюсь улучшить тела своих клиентов, но и даю советы, благодаря которым они могут полностью измениться.
Девушка уверяет, что если ты решил стать кем-то, то должен к этому стремиться, ведь для мечты никогда не бывает слишком поздно.
Меняться никогда не поздно!
Красоту Хоуп Изабель Ховард сложно назвать естественной. Но такова реальность: девушки создают себе силиконовую внешность, чтобы стать звездами Инстаграма, и зарабатывают на этом реальные деньги. Как ты думаешь, можно ли деньги, которые получают блогеры, назвать честно заработанными?