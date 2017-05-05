Эстонцы и финны сотрудничают с черниговским заводом
На днях в Чернигов для решения вопросов с дальнейшего сотрудничества в сфере оборонпрому прибыл эстонский атташе по вопросам обороны Ристо Луми и первый секретарь по вопросам оборонной политики Посольства Финляндии в Украине Юхою Пикканен. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Черниговские властители обсудили с гостями и планы по налаживанию взаимодействия в сфере культуры, в частности туризма. В этот же день иностранные гости ознакомились с работой ООО «171-й Черниговский ремонтный завод». Стоит отметить, что Эстония уже покупала технику из черниговских цехов. Сегодня же более подробно говорили о производстве тяжелых механизированных мостов ТММ-ЗМ на базе модернизированного автомобиля КрАЗ. В состав ТММ-3М входят четыре пролета, длина каждого – 10,5 метра. Итак, городов способен перекрывать водные преграды шириной 40 метров и глубиной до 3 метров. В то же время механизм может выдерживать нагрузку до 60 тонн. Сейчас предприятие активно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими учреждениями Украины в направлении увеличения этой характеристики до 70-80 тонн. Каждая из машин, входящих в состав тяжелого механизированного моста, успешно прошла испытания.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым