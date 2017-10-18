Эстонию накрыла тьма и прошел черный дождь
2017-10-18 20:46
Эстонию накрыла тьма и прошел черный дождь
До Эстонии дошли дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара, занесенные ураганом “Офелия”.
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В Таллине прошел черный дождь, а сам город погрузился во тьму, передает Rus.Media. Оказывается, до Эстонии дошли дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара, занесенные ураганом “Офелия” в небо над Европой, сообщает rus.Delfi.ee со ссылкой на местных жителей и метеорологов.
“Мы рассмотрели фотографии из сателлитов, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары… Информации о химическом составе воздуха мы не располагаем, так как не занимаемся подобными измерениями”, – рассказала синоптик Тайме Пальяк в интервью Радионова ERR.
Синоптик заверила, что в среду утром воздушные массы изменят направление и в Эстонию придут более чистые и прохладные воздушные массы.